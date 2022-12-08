США приймають рекордний оборонний бюджет: яку суму виділяють на допомогу Україні у 2023 році

Конгресмени просять виділити Україні набагато більше, ніж просила адміністрація Байдена

Нижня палата Конгресу США у четвер, 8 грудня, підтримала оборонний бюджет країни (NDAA) на 2023 фінансовий рік обсягом 858 мільярдів доларів. Частина коштів передбачається на підтримку України, тож США не обмежуються екстреним пакетом допомоги з метою відновлення української енергосистеми.

Це рекордний за обсягами оборонний бюджет країни. Передбачено, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні, передає CNN.

Повідомляється, що йдеться про додаткову безпекову допомогу для України у 2023 році. Зазначимо, що заявлена сума на 500 мільйонів більша, ніж просила адміністрація Байдена на початку поточного року.

Документ підтримали 350 членів новосформованої палати. Тоді як проти виступило лише 80 конгресменів. Тож голосів для схвалення законопроєкту виявилося набагато більше, ніж потрібні дві третини. Тепер NDAA для його набуття чинності має схвалити Сенат та підписати президент США.

Також бюджетом передбачається підвищення зарплат американським військовим, зміцнення кібербезпеки, посилення захисту від наземних та повітряних бойових дій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США відбулися вибори, результат яких виявився сприятливішим, ніж очікували в Україні та Білому домі.