США принимают рекордный оборонный бюджет: какую сумму выделяют на помощь Украине в 2023 году

Конгрессмены просят выделить Украине намного больше, чем просила администрация Байдена

Нижняя палата Конгресса США в четверг, 8 декабря, поддержала оборонный бюджет страны (NDAA) на 2023 финансовый год объемом 858 миллиардов долларов. Часть средств предусматривается на поддержку Украины, так что США не ограничиваются экстренным пакетом помощи в целях восстановления украинской энергосистемы.

Это рекордный по объемам оборонный бюджет страны. Предусмотрено, среди прочего, выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине, передает CNN.

Сообщается, что речь идет о дополнительной помощи по безопасности для Украины в 2023 году. Отметим, что заявленная сумма на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале текущего года.

Документ поддержали 350 членов новосформированной палаты. Тогда как против выступил лишь 80 конгрессменов. Так что голосов для одобрения законопроекта оказалось намного больше, чем требуемые две трети. Теперь NDAA для его вступления в силу должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Также бюджетом предусматривается повышение зарплат американским военным, укрепление кибербезопасности, усиление защиты от наземных и воздушных боевых действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США состоялись выборы, результат которых оказался более благоприятным, чем ожидали в Украине и Белом доме.