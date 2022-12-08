Запрещены в десятках стран, но используются россией: США могут передать Украине мощные боеприпасы

В США назвали это крайней мерой

Киев якобы мог попросить США предоставить ему кассетные боеприпасы к своим РСЗО и гаубицам, которые запрещены более чем в 100 странах, но россия продолжает применять их с разрушительными последствиями в Украине.

Как пишет издание CNN, ссылаясь на источники среди американских и украинских официальных лиц, запрос на предоставление кассетных боеприпасов является одним из самых противоречивых, которые украинцы делали США с момента начала полномасштабной войны в феврале. По данным издания, такие запросы американскому правительству якобы поступают уже на протяжении нескольких месяцев. Однако в Вашингтоне пока не выполняют эту просьбу, но и не исключают, что поставки могут произойти в будущем. В Белом доме считают это крайней мерой, необходимой лишь в случае опасного истощения украинских запасов. Стоит отметить, что ни США, ни Украина не подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, которая запрещает использование, производство и накопление таких кассетных бомб из-за потенциального риска для мирных жителей.

Главная опасность таких боеголовок – в том, что оснащенные ими снаряды или ракеты несут множество самостоятельных более мелких осколочных взрывных устройств, поражающих значительные площади.

Отвечая на вопрос об опасности такого оружия неназванный украинский чиновник сказал изданию, что: "россияне используют эти кассетные боеприпасы — и им все равно. Мы будем ими сражаться с российскими войсками, а россияне их применяют против наших мирных жителей".

"Для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, которые предоставили США и другие страны, и способ сократить численное превосходство россии в артиллерии", — утверждается в статье.

Одно из главных препятствий получения Украиной кассетных боеприпасов являются ограничения на их передачу за рубеж, которые были установлены американским Конгрессом. Издание отмечает, что Байден мог бы обойти это ограничение, но администрация дала понять, что в ближайшее время это маловероятно.

"Способность Украины достигать успеха в нынешней и следующих фазах конфликта никоим образом не зависит от получения этих боеприпасов и с этим не связана", — пишет издание, ссылаясь на слова неназванного источника в Конгрессе США.

По данным журналистов и правозащитных организаций, оккупанты использовали кассетные боеприпасы в ходе нападения на Украину и это приводило к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения.

"Применение россией этих боеприпасов, в том числе 300-мм кассетных ракет "Смерч", способных выпустить 72 суббоеприпаса на площадь размером с футбольное поле, было зафиксировано в десятках областей Украины, в том числе в Харькове", — сообщает CNN.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская армия нанесла удар по Херсону. Местные жители находят у себя во дворах необычные боеприпасы.

Также мы сообщали о том, что известно о российских "Искандерах", которые могут "накрывать" площади размером в несколько футбольных полей.