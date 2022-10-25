Было громко: под Луганском загорелась шахта, на которой могли быть боеприпасы (фото, видео)

Шахта числится нерабочей уже восемь лет

Под оккупированным Луганском произошел масштабный пожар. Вспыхнуло на шахте Луганская-1 в поселке Юбилейном.

Местные жители ночью наблюдали столб дыма и сильное зарево. Пропагандисты уже заявили, что загорелось одно из зданий, причиной пожара стало якобы неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что шахта закрыта со времен оккупации россией в 2014 году — добыча угля на ней не ведется. Во время длительного пожара были слышны громкие хлопки. Есть версия, что это может быть детонация боеприпасов — использовать неработающую шахту могли как военный склад.

Пожар был виден издалека

"Луганская -1" часть шахтоуправления "Луганское" в поселке Юбилейный (с 2016 года — Катериновка). Находится в пригороде Луганска, населенный пункт подчиняется горсовету. Шахтоуправление представляет собой две шахты, которые соединены горными выработками.

Шахта находится очень близко к Луганску

Ранее "Телеграф" сообщал про многочисленные взрывы, которые с начала осени раздаются на оккупированных территориях. К "бавовне" в Бердянске и Мелитополе присоединяется и Крым. Кроме нашумевшего взрыва на Крымском мосту, регулярно слышат громкие звуки, похожие на хлопки в районах военных объектов в других частях оккупированного полуострова. Чаще всего их объясняют сбитием неизвестных беспилотников.