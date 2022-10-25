Було гучно: під Луганськом спалахнула шахта, на якій могли бути боєприпаси (фото, відео)

Шахта вважається неробочою вже вісім років

Під окупованим Луганськом сталася масштабна пожежа. Спалахнуло на шахті Луганська-1 у селищі Ювілейному.

Місцеві жителі вночі спостерігали стовп диму та сильну заграву. Пропагандисти вже заявили, що спалахнула одна з будівель, причиною пожежі стало нібито необережне поводження з вогнем.

Зазначимо, що шахту закрито з часів окупації росією 2014 року — видобуток вугілля на ній не ведеться. Під час тривалої пожежі було чути гучні звуки. Є версія, що це може бути детонація боєприпасів — використовувати непрацюючу шахту могли як військовий склад.

Пожежу було видно здалеку

"Луганська -1" частина шахтоуправління "Луганське" у селищі Ювілейне (з 2016 року – Катеринівка). Знаходиться у передмісті Луганська, населений пункт підпорядковується міськраді. Шахтоуправління це дві шахти, які з’єднані гірничими виробками.

Шахта знаходиться дуже близько до Луганська

Раніше "Телеграф" повідомляв про численні вибухи, які від початку осені лунають на окупованих територіях. До "бавовни" у Бердянську та Мелітополі приєднується і Крим. Окрім гучного вибуху на Кримському мосту регулярно чують гучні звуки, схожі на хлопки в районах військових об’єктів в інших частинах окупованого півострова. Найчастіше їх пояснюють збитком невідомих безпілотників.