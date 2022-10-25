Було гучно: під Луганськом спалахнула шахта, на якій могли бути боєприпаси (фото, відео)
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Шахта вважається неробочою вже вісім років
Під окупованим Луганськом сталася масштабна пожежа. Спалахнуло на шахті Луганська-1 у селищі Ювілейному.
Місцеві жителі вночі спостерігали стовп диму та сильну заграву. Пропагандисти вже заявили, що спалахнула одна з будівель, причиною пожежі стало нібито необережне поводження з вогнем.
Зазначимо, що шахту закрито з часів окупації росією 2014 року — видобуток вугілля на ній не ведеться. Під час тривалої пожежі було чути гучні звуки. Є версія, що це може бути детонація боєприпасів — використовувати непрацюючу шахту могли як військовий склад.
"Луганська -1" частина шахтоуправління "Луганське" у селищі Ювілейне (з 2016 року – Катеринівка). Знаходиться у передмісті Луганська, населений пункт підпорядковується міськраді. Шахтоуправління це дві шахти, які з’єднані гірничими виробками.
Раніше "Телеграф" повідомляв про численні вибухи, які від початку осені лунають на окупованих територіях. До "бавовни" у Бердянську та Мелітополі приєднується і Крим. Окрім гучного вибуху на Кримському мосту регулярно чують гучні звуки, схожі на хлопки в районах військових об’єктів в інших частинах окупованого півострова. Найчастіше їх пояснюють збитком невідомих безпілотників.