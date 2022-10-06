"Накрывают" площадь в два футбольных поля: что известно про российские "Искандеры"

"Искандеры" могут быть направлены против бункеров и хранилищ ГСМ

Одни из российских ракет, которые причинили в Украине много бед — ракетный комплекс "Искандер". Именно на их счету серьезный пожар на АТП в Днепре и частично — разрушение дамбы в Кривом Роге. Эти ракеты могут быть с разными головными частями — кассетными, не кассетными или даже ядерными.

Изначально "Искандеры" должны быть направлены против военных целей — систем ПВО, ПРО, командных узлов связи, самолетов и вертолетов на аэродромах и других, но россия в войне против Украины применяет их к объектам гражданской инфраструктуры.

Стартовая масса ракеты "Искандера" 3,8 тонн. Ракета летит со скоростью 2100 м/с и может маневрировать в полете как по высоте, так и по направлению. Расстояние до цели от 300 метров до 500 километров.

Для множественных поражений используются кассетные боевые части. Они бывают осколочные, осколочно-фугасные и другие. Их главная цель — убить как можно больше людей, повредить технику. Именно их использовали россияне в Харькове в феврале-марте 2022 года. Осколочные кассетные боеприпасы одной ракеты поражают около 15 тысяч кв метров площади, что по объему — около двух футбольных полей.

Некассетные боеприпасы для поражения точечных целей предназначены против бункеров, железобетонных зданий, хранилищ горючего. Такая ракета аналогична полутонной бомбе. Они также бывают и осколочно-фугасные и фугасно-зажигательные.

Также "Искандер" может нести ядерные боеприпасы — его специальная боевая часть может выдать до 50 килотонн. Как ранее писал "Телеграф" крылатая ракета "Искандер" — один из вариантов тактического ядерного оружия россии. Россияне их используют реже, чем в начале вторжения — согласно данным разведки их запасы исчерпываются и для запугивания украинцев рф предпочитает использовать старые советские ракеты или переделанные С-300.