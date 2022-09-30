Жестокие ночные обстрелы и новые указы путина по Украине: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на пятницу, 30 сентября, была очень неспокойной для украинцев.

"Телеграф" собрал главные новости за вечер и ночь, которые вы могли упустить.

Что происходило ночью?

Враг активизировался сразу по нескольким направлениям. Сначала направили дроны-камикадзе Shahed-136 на Одесское и Николаевское направление (пять из семи дронов сбили силы противовоздушной обороны).

Была атака на Запорожье, там тоже работала ПВО.

Меньше повезло Днепру и Николаеву.

В Днепре "Искандер" уничтожил сотни автобусов на автотранспортном предприятии. Один человек погиб, два ранены.

В Николаеве был атакован спальный район, серьезно повреждена 9-этажка, под завалами были заблокированы люди. Пострадали не менее восьми человек.

путин подписал новые глупые указы

Президент рф владимир путин подписал указы, которыми "признал независимость" оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Текст указов путина

Помощи недостаточно

Министерство обороны США намерено создать отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься координацией военной помощи Украине, пишет The New York Times.

Однако предлагаемые Евросоюзом новые санкции против рф не соответствуют масштабу эскалации и угрозам, которые она несет, утверждает глава МИД Дмитрий Кулеба.

А дополнительные HIMARS нужны Украине уже сейчас, нет времени ждать их несколько лет, отмечает председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Россияне в панике

Почти половина россиян, 47%, испытали тревогу или страх, узнав о подписании указа о мобилизации, 23% испытали шок, — свидетельствует опрос Левада-центра.

Немецкий Бундестаг отклонил предложение парламентской группы Левой партии по защите российских дезертиров и унионистов.

Канада вслед за США, Болгарией и другими странами призвала сограждан воздержаться от всех поездок в российскую федерацию, а уже находящихся на территории россии — немедленно покинуть страну.

Успехи ВСУ

В ближайшее время возможны хорошие новости с Луганщины, заявил глава областной администрации Сергей Гайдай.

"У нас более тяжелая ситуация, чем на Харьковском направлении. У нас уже нет эффекта неожиданности. Скажу одно: ВСУ, как и запланировано, все делают, двигаются. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим очень положительные новости", — подчеркнул он для Новини. LIVE.

Ситуация в Черном море

У россии остается наготове три ракетоносителя с 24 ракетами "Калибр" на вооружении. Из-за шторма есть опасность, что мины оторвутся и прибьются к берегу, сообщает оперативное командование "Юг".

Оперативно следить за событиями с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война – день 219: ВСУ давят оккупантов на Донбассе, специальное заседание СНБО.