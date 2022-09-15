"Русским удалось невозможное": Филатов выдал трогательную речь про Кривой Рог

Агрессия рф сплотила города после многих лет разногласий

У Днепра и Кривого Рога исторически сложились непростые конкурирующие отношения, однако российская агрессия против Украины объединила эти крупные города Днепропетровщины, как и их мэров.

После мощнейшего удара по Кривому Рогу такой пост опубликовал городской глава Днепра Борис Филатов.

Он напомнил, что Кривой Рог, — второй по величине город Днепропетровской области, со своей мощной промышленностью, и там часто недоумевали, почему должны подчиняться областному центру, в то время как в Днепре в ответ с опаской смотрели на криворожских "выскочек", которые еще и лезли в их дела.

"Десятилетиями и больше мы барахтались в бессмысленной дихотомии наших отношений", — подчеркнул Филатов.

По его словам, эта иррациональная конкуренция между городами привела и к многолетнему выяснению отношений между ним самим и теперешним мэром Кривого Рога Александром Вилкулом.

Однако с 25 февраля, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, все изменилось, и они стали регулярно созваниваться в готовности помочь друг другу.

"Русским удалось невозможное. Не просто сделать нас единой страной. Они даже заставили днепрян заглянуть в себя и понять, что, оказывается, мы всегда нежно и без малейших сомнений любили и уважали Кривой Рог", — подытожил Филатов.

Напомним, что накануне россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер" по дамбе и системе водоснабжения в Кривом Роге, из-за чего вода в реке Ингулец стала стремительно подниматься, многие районы остались без воды, а некоторых жителей пришлось эвакуировать.

Как сообщал "Телеграф", для устранения последствий ракетного удара по Кривому Рогу пришлось еще дважды подрывать дамбу.