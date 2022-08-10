Схема Мариуполя: генерал Марченко объяснил планы россии на Кривой Рог и Николаев

По словам генерала, настроения у оккупантов после эффективных действий ВСУ не такие уж и победные

То, что россияне нацелились на захват Николаевской области, они уже не скрывают и сами. Об этом свидетельствуют, в частности, жестокие артиллерийские обстрелы города – типичная российская тактика выжженной земли, когда город рушится и пехота входит уже в руины. Командующий обороной Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко объяснил, как хотят действовать оккупанты и почему эти планы вряд ли удастся воплотить.

Как пояснил он в интервью "РБК-Украина", захватнические войска пытаются наступать на Кривой Рог не для того, чтобы выйти на северный предел Херсонской области. "Они хотят захватить Кривой Рог, чтобы создать себе плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск. Тогда они смогут попытаться взять Николаев в кольцо", — объяснил Марченко.

По мнению генерала, план россиян по областному центру аналогичен плану захвата Мариуполя – обойти его, окружить и сжимать кольцо, пока город не будет взят. "Но я думаю, что все эти их планы начнут рушиться, как только они начнут какие-либо наступательные действия", — сказал военачальник.

Вместе с тем Марченко отметил, что сейчас интенсивность обстрелов Николаева несколько уменьшилась. В частности, перед интервью, которое состоялось 9 августа, город пережил первую за долгое время тихую ночь. Причиной этого он назвал то, что командование "Юг" поразило немало складов с боекомплектом оккупантов и прицельно уничтожило целый дивизион установок С-300. "Поэтому у них не все так хорошо, как может казаться", — уверен генерал.

Более того, Марченко рассказал, что оккупанты потихоньку начали планировать не наступление через Вознесенск на Одесщину, а бегство за Днепр. По мнению генерала, шанс осуществить этот план россияне упустили еще в марте, теперь попытка его выполнить будет связана с большими потерями в живой силе и технике. "Из их переговоров мы слышим, что они уже вместо стиралок и микроволновок начали искать надувные матрасы и резиновые лодки", — рассказал руководитель обороны Николаева.

Как ранее сообщал "Телеграф", Марченко выразил уверенность в том, что Херсон будет освобожден и даже назвал приблизительные сроки. Кроме того, он анонсировал удар по Крымскому мосту и отвоевание Крыма в целом.