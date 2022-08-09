россия нацелилась на оккупацию еще одной области Украины: сделано заявление

Россияне хотят аннексировать часть Николаевщины

Оккупанты намерены "присоединить" захваченные в ходе вторжения населенные пункты Николаевской области к Херсонской.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявила т.н. "замглавы временной администрации" Херсонской области Екатерина Губарева. По ее словам, оккупированные населенные пункты Николаевщины будут административно "присоединены" Херсонщине.

Она говорит, что это необходимо для "упрощения предоставления социальных услуг".

Как сообщалось ранее, оккупанты на захваченных территориях Украины готовят т.н. "референдумы" о присоединении к россии. При этом готовятся они не только в Херсонской области, но и в Запорожской.

В Украине, впрочем, считают, что до этого дело не дойдет. В частности неоднократный перенос сроков их проведения явно свидетельствует о том, что россияне не уверены, что смогут их удержать.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Торги повышаются: почему сейчас так громко заговорили о "референдумах" и переговорах Политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" объяснил последние военно-политические маневры россии в Украине

Тем не менее 8 августа т.н. "глава" захваченной части Запорожской области заявил, что подписал распоряжение о подготовке такого "референдума". Примечательно, что сроков его проведения он называть не стал, лишь указал, что подготовка к нему началась.