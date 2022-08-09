росія націлилася на окупацію ще однієї області України: зроблено заяву

Росіяни хочуть анексувати частину Миколаївщини

Окупанти мають намір "приєднати" захоплені під час вторгнення населені пункти Миколаївської області до Херсонської.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це заявила т.зв. "заступник голови тимчасової адміністрації" Херсонської області Катерина Губарєва. За її словами, окуповані населені пункти Миколаївщини будуть адміністративно "приєднані" до Херсонщини.

Вона каже, що це необхідно для "спрощення надання соціальних послуг".

Як повідомлялося раніше, окупанти на захоплених територіях України готують т.зв. "референдуми" про приєднання до росії. При цьому готуються вони не лише у Херсонській області, а й у Запорізькій області.

В Україні вважають, що до цього справа не дійде. Зокрема, неодноразове перенесення термінів їх проведення явно свідчить про те, що росіяни не впевнені, що зможуть їх утримати.

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Проте 8 серпня т.зв. "глава" захопленої частини Запорізької області заявив, що підписав розпорядження про підготовку такого "референдуму". Примітно, що терміни його проведення він називати не став, лише вказав, що підготовка до нього почалася.