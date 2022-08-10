Схема Маріуполя: генерал Марченко пояснив плани росії на Кривий Ріг та Миколаїв

За словами генерала, настрої в окупантів після ефективних дій ЗСУ зовсім не такі переможні

Те, що росіяни націлились на захоплення Миколаївської області, вони уже не приховують і самі. Про це свідчать, зокрема, жорстокі артилерійські обстріли міста – типова російська тактика випаленої землі, коли місто руйнується і піхота заходить уже в руїни. Командувач обороною Миколаєва, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко пояснив, як хочуть діяти окупанти і чому ці плани навряд чи вдасться втілити.

Як пояснив він в інтерв’ю "РБК-Україна", загарбницькі війська намагаються наступати на Кривий Ріг не для того, щоби вийти на північну межу Херсонської області. "Вони хочуть захопити Кривий Ріг, щоби створити собі плацдарм для наступу на Вознесенськ та Южноукраїнськ. Тоді вони зможуть спробувати взяти Миколаїв у кільце", — пояснив Марченко.

На думку генерала, план росіян щодо обласного центру аналогічний плану захоплення Маріуполя – обійти його, оточити і стискати кільце доти, доки місто не буде взяте. "Але я думаю, що всі ці їхні плани почнуть руйнуватися, як тільки-но вони почнуть якісь наступальні дії", — сказав воєначальник.

Разом с тим, Марченко відзначив, що зараз інтенсивність обстрілів Миколаєва дещо зменшилась. Зокрема, перед інтерв’ю, яке відбулось 9 серпня, місто пережило першу за довгий час тиху ніч. Причиною цього він назвав те, що командування "Південь" вразило чимало складів з боєкомплектом окупантів та прицільно знищило цілий дивізіон установок С-300. "Тому в них не все так добре, як може здаватися", — впевнений генерал.

Ба більше, Марченко розповів, що окупанти потихеньку почали планувати не наступ через Вознесенськ на Одещину, а втечу за Дніпро. На думку генерала, шанс здійснити цей план росіяни проґавили ще у березні, тепер спроба його виконати буде повязана із великими втратами у живій силі та техніці. "З їхніх переговорів ми чуємо, що вони вже замість пралок і мікрохвильових печей почали шукати надувні матраци і резинові лодки", — розповів керівник оборони Миколаєва.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Марченко висловив упевненість у тому, що Херсон буде визволено, і навіть назвав приблизні строки. Окрім того, він анонсував удар по Кримському мосту та відвоювання Криму загалом.