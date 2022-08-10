ЗСУ 100% звільнять Херсон: генерал назвав термін

Генерал дав втішний прогноз на кінець поточного року

Вже до кінця 2023 року Збройні українські сили планують здійснити успішний контрнаступ, в рамках якого відвоюють у росіян тимчасово окупований Херсон, а також закінчити активну фазу бої на фронті.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для видання "РБК-Україна" оприлюднив генерал-майор Дмитро Марченко, відповідаючи на запитання журналіста щодо подальших військових завдань, які Україна планує успішно реалізувати вже до кінця поточного року.

"Херсон – 100%. Тобто звільнення Херсона та закінчення активної фази ведення війни, а потім уже відбуватимуться якісь локальніші військові дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни", — пояснив він.

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Що стосується питання щодо того, скільки може тривати війна в Україні, то Марченко брати на себе відповідальність і давати таки прогнози не став. Проте відзначив, що, якщо Україна все ж отримає все обіцяне потужне озброєння, то весною наступного року у українців буде шанс відсвяткувати перемогу.

"Я не хотів би братися за прогнози. Але якщо в нас буде та кількість озброєння, яка нам була обіцяна, яка нам потрібна, то, гадаю, навесні наступного року ми святкуватимемо перемогу",- підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як генерал Микола Маломуж прокоментував ймовірність повернення окупованого Херсону та пояснив, що для цього важливого кроку повинна зробити Україна.