Заборонені у десятках країн, але використовуються росією: США можуть передати Україні потужні боєприпаси

У США назвали це крайнім заходом

Україна нібито могла попросити США надати їй касетні боєприпаси до своїх РСЗВ та гаубиць, які заборонені більш ніж у 100 країнах, але які росія продовжує застосовувати із руйнівними наслідками на території України.

Як пише видання CNN, посилаючись на джерела серед американських та українських офіційних осіб, запит на надання касетних боєприпасів є одним із найсуперечливіших, які українці робили США з моменту початку повномасштабної війни у лютому. За даними видання, такі запити американському уряду нібито надходять уже кілька місяців. Однак у Вашингтоні поки що не виконують це прохання, але й не виключають, що постачання може відбутися в майбутньому. У Білому домі вважають це крайнім заходом, необхідним лише у разі небезпечного виснаження українських запасів. Варто зазначити, що ні США, ні Україна не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє використання, виробництво та накопичення таких касетних бомб через потенційний ризик для мирних жителів.

Головна небезпека таких боєголовок — у тому, що оснащені ними снаряди або ракети несуть безліч самостійних дрібніших осколкових вибухових пристроїв, що вражають значні площі.

Відповідаючи на питання про небезпеку такої зброї, неназваний український чиновник сказав виданню, що: "росіяни використовують ці касетні боєприпаси — і їм все одно. Ми боротимемося з російськими військами, а росіяни їх застосовують проти наших мирних жителів".

"Для України касетні боєприпаси могли б вирішити дві основні проблеми: потреба у більшій кількості боєприпасів для артилерійських та ракетних систем, які надали США та інші країни, та спосіб скоротити чисельну перевагу Росії в артилерії", — стверджується у статті.

Однією з головних перешкод отримання Україною касетних боєприпасів є обмеження на їх передачу за кордон, встановлені американським Конгресом. Видання зазначає, що Байден міг би обійти це обмеження, але адміністрація дала зрозуміти, що найближчим часом малоймовірно.

"Здатність України досягати успіху в нинішній та наступних фазах конфлікту жодним чином не залежить від отримання цих боєприпасів і з цим не пов’язана", — пише видання, посилаючись на слова неназваного джерела в Конгресі США.

За даними журналістів та правозахисних організацій, окупанти використовували касетні боєприпаси під час нападу на Україну і це призводило до значних жертв, зокрема серед цивільного населення.

"Застосування росією цих боєприпасів, у тому числі 300-мм касетних ракет "Смерч", здатних випустити 72 суббоєприпаси на площу розміром з футбольне поле, було зафіксовано у десятках областей України, зокрема у Харкові", — повідомляє CNN.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська армія завдала удару по Херсону. Місцеві мешканці знаходять у себе на подвір’ях незвичайні боєприпаси.

Також ми повідомляли про те, що відомо про російські "Іскандери", які можуть "накривати" площі розміром у кілька футбольних полів.