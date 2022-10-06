"Накривають" площу у два футбольні поля: що відомо про російські "Іскандери"

"Іскандери" можуть бути спрямовані проти бункерів та сховищ ПММ

Одні з російських ракет, які спричинили в Україні багато бід — ракетний комплекс "Іскандер". Саме на їхньому рахунку серйозна пожежа на АТП у Дніпрі та частково — руйнація греблі у Кривому Розі. Ці ракети можуть бути із різними головними частинами — касетними, не касетними чи навіть ядерними.

Спочатку "Іскандери" мають бути спрямовані проти військових цілей — систем ППО, ПРО, командних вузлів зв’язку, літаків та гелікоптерів на аеродромах та інших, але росія у війні проти України застосовує їх до об’єктів цивільної інфраструктури.

Стартова вага ракети "Іскандера" 3,8 тонн. Ракета летить зі швидкістю 2100 м/с і може маневрувати в польоті як за висотою, так і за напрямом. Відстань до мети від 300 до 500 кілометрів.

Для множинних уражень використовуються касетні бойові частини. Вони бувають осколкові, осколково-фугасні та інші. Їхня головна мета — вбити якнайбільше людей, пошкодити техніку. Саме їх використали росіяни у Харкові у лютому-березні 2022 року. Уламкові касетні боєприпаси однієї ракети вражають близько 15 тисяч кв метрів площі, що за обсягом близько двох футбольних полів.

Не касетні боєприпаси для ураження точкових цілей призначені проти бункерів, залізобетонних будівель, сховищ пального. Така ракета аналогічна до напівтонної бомби. Вони також бувають і осколково-фугасні та фугасно-запальні.

Також "Іскандер" може нести ядерні боєприпаси — його спеціальна бойова частина може видати до 50 кілотонн. Як раніше писав "Телеграф", крилата ракета "Іскандер" — один із варіантів тактичної ядерної зброї росії. Росіяни "Іскандери" використовують рідше, ніж на початку вторгнення — згідно з даними розвідки, їх запаси вичерпуються і для залякування українців рф вважає за краще використовувати старі радянські ракети або перероблені С-300.