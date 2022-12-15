Украинцам в Германии увеличивают финансовую помощь: сколько будут платить в 2023 году

Помощь станет больше, однако не для всех

С начала полномасштабного вторжения россии в Германию уехали около 900 тысяч украинских беженцев, которые теперь будут получать больший размер денежной помощи от власти.

Как сообщило издание Redaktions Netzwerk Deutschland, тысячи украинцев, выехавших в Германию в связи с вооруженной агрессией рф и пробывших на территории этого государства более 90 дней, изменили свои условия пребывания, получив статус временной защиты. Благодаря этому эти граждане получат от властей ФРГ денежную помощь. Выплачивать ее планируют через отделения центров занятости.

Сколько денег будут получать беженцы из Украины

Министр труда Германии Губертус Гайль рассказал, что уже с 1 января 2023 года вступит в силу проект, в рамках которого будет предусматриваться коррекция денежной помощи украинским беженцам. Соответствующее решение немецкое правительство приняло из-за ощутимой инфляции.

Так, с нового, 2023 года, украинцам в Германии будут выплачивать:

одиноким взрослым беженцам — 502 евро ежемесячно;

родителям-одиночкам — 502 евро каждый месяц;

совершеннолетним гражданам Украины — по 451 евро;

детям в возрасте от 14 до 17 лет — 420 евро в месяц;

детям от 6 до 13 лет – 348 евро ежемесячно;

детям до 5 лет – 318 евро.

"Существует один нюанс — увеличение на 53 евро получат не все украинцы в Германии, а только одинокие взрослые и родители, самостоятельно воспитывающие ребенка", — отметили в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Соединенных Штатах Америки украинские граждане получили возможность легально находиться на территории США в течение двух лет.