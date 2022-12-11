США согласовали программу по приему беженцев из Украины: что предлагают и как попасть

Множество американцев согласились выступить финансовыми спонсорами для беженцев из Украины

США продолжают поддерживать Украины всеми возможными способами. Речь идет как о выделении военной помощи, так и временного предоставления возможности легально находиться на территории Штатов. К примеру, только в рамках программы "Единение ради Украины" недавно было предоставлено разрешение на въезд более 82 тысячам украинским гражданам.

Больше деталей сообщили в Службе гражданства и иммиграции США, которая отчиталась о выполнении американцами гуманитарной миссии. Следует добавить, что в целом данная программа была принята еще весной, однако подготовка к ее полноценной работе велась несколько месяцев.

Что предлагает "Единение ради Украины"? Украинские граждане, решившие уехать за границу ради собственной безопасности, получают возможность находиться в Штатах на протяжении двух лет. Для этого нужно найти американцев, которые согласятся выступить в роли спонсора, готового предоставлять финподдержку, и подать соответствующие документы. Стоит отметить, что в миграционную службу обратились более 177 тысяч американских граждан, которые согласны выступить в подобной роли для украинцев.

Программу можно использовать как для взрослых, так и для детей. Однако несовершеннолетние должны ехать только в сопровождении родителей или опекунов. При этом к украинцам в рамках данного предложения есть ряд отдельных требований. Так, чтобы воспользоваться программой, вы должны:

были проживать в Украине перед началом полномасштабной войны (до 11.02.2022) и быть перемещенным лицом;

иметь украинское гражданство и действительный паспорт (или же быть ближайшими членами семьи гражданина Украины, подающего заявку на участие);

иметь спонсора, который подаст от вашего имени специальную форму I-134, Декларацию о финподдержке, которая проверена USCIS;

Требование о декларации

быть вакцинированными и отвечать другим требованием органов здравоохранения;

пройти биометрическую, безопастносную и биометрическую проверки.

О том, какие документы вам понадобятся, и других нюансах участия в программе можно узнать на официальном сайте Министерства национальной безопасности США.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Европе готовятся к очередным волнам украинских мигрантов. Спойлер — не в последнюю очередь это связано с регулярными ракетными обстрелами критической инфраструктуры.

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