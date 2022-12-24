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Яких змін зазнали проросійські настрої навколо українців: результати опитування

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Багато українців до вторгнення мали проросійські погляди Новина оновлена 24 грудня 2022, 15:45
Багато українців до вторгнення мали проросійські погляди. Фото AFP

Багато українців до широкомасштабного вторгнення були проросійськи налаштовані, але війна все змінила

Майже кожен другий українець мав проросійськи налаштованих знайомих до широкомасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року. Але ці настрої зазнали істотних змін у бік підтримки України. Такі дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology", проведеного 7-14 грудня 2022 р.

Відповідаючи на запитання "Чи є у вас знайомі, які були проросійськи налаштовані до 24 лютого цього року?", 15,5% сказали, що "так і багато". Ще майже третина респондентів (31,3%) відповіли "так, але не багато". 36% українців не мали таких знайомих, а 17,4% не змогли відповісти на запитання.

Респондентів, у яких були проросійські налаштовані знайомі, запитали про те, як змінилася думка цих знайомих після 24 лютого. 18,4% опитаних сказали, що більшість залишилась проросійськими, 29,8% — що приблизно половина цих знайомих стала проукраїнськими, а половина залишились проросійськими. Ще 29,8% опитаних відповіли, що більшість згаданих знайомих стали проукраїнськими. 21,1% не визначилися з відповіддю.

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 7-14 грудня 2022 р. Приєднатись до онлайн-панелі SunFlower Sociology та отримувати грошову винагороду за проходження опитувань можна за посиланням https://t.me/SFSociology_bot?start=xOsnO1

Результати цього опитування публікуються в рамках співпраці "Телеграфа" з компанією "Active Group".

Як повідомлялося, російські соціологи свідчать, що за більше, ніж понад дев'ять місяців війни суспільна свідомість росіян щодо вторгнення в Україну не сильно змінилася.

Теги:
#Україна #Росія #Населення #Опитування #Ставлення #Вторгнення