Яких змін зазнали проросійські настрої навколо українців: результати опитування

Багато українців до широкомасштабного вторгнення були проросійськи налаштовані, але війна все змінила

Майже кожен другий українець мав проросійськи налаштованих знайомих до широкомасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року. Але ці настрої зазнали істотних змін у бік підтримки України. Такі дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology", проведеного 7-14 грудня 2022 р.

Відповідаючи на запитання "Чи є у вас знайомі, які були проросійськи налаштовані до 24 лютого цього року?", 15,5% сказали, що "так і багато". Ще майже третина респондентів (31,3%) відповіли "так, але не багато". 36% українців не мали таких знайомих, а 17,4% не змогли відповісти на запитання.

Респондентів, у яких були проросійські налаштовані знайомі, запитали про те, як змінилася думка цих знайомих після 24 лютого. 18,4% опитаних сказали, що більшість залишилась проросійськими, 29,8% — що приблизно половина цих знайомих стала проукраїнськими, а половина залишились проросійськими. Ще 29,8% опитаних відповіли, що більшість згаданих знайомих стали проукраїнськими. 21,1% не визначилися з відповіддю.

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 7-14 грудня 2022 р. Приєднатись до онлайн-панелі SunFlower Sociology та отримувати грошову винагороду за проходження опитувань можна за посиланням https://t.me/SFSociology_bot?start=xOsnO1

Результати цього опитування публікуються в рамках співпраці "Телеграфа" з компанією "Active Group".

Як повідомлялося, російські соціологи свідчать, що за більше, ніж понад дев'ять місяців війни суспільна свідомість росіян щодо вторгнення в Україну не сильно змінилася.