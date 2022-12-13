Вступ України в НАТО чи мирна угода: що утримає росію від майбутніх нападів (опитування)

Українців запитали, що може запобігти новим російським атакам

Вступ України в НАТО та ядерне роззброєння росії забезпечать спокій нашій країні. Так вважають українці, які взяли участь в опитуванні соціологічної групи "Рейтинг" щодо методів стримування агресії кремля.

На офіційному сайті "Рейтинг" сказано, що в ефективність мирних угод з росією вірять мешканці сходу й півдня, а також ті, хто підтримує відвоювання військовим шляхом лише території, контрольованої на 24 лютого.

Тож, 61% опитаних українців вважають, що вступ України до НАТО стримає росію.

Ще 50% респондентів обрали варіант ядерного роззброєння росії.

Вступ України в ЄС та гарантії від західних партнерів щодо надання озброєння Україні як методу стримування підтримують по 34% опитаних.

Ядерне озброєння України та фінансову допомогу нашій державі обрали по 17%.

Натомість за підписання мирних угод з росією виступають лише 8% опитаних.

Опитування проводили наприкінці листопада 2022 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка — тисяча респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де, на момент опитування, був відсутній стільниковий зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження — понад 3,1%.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, соцгрупа "Рейтинг" провела опитування серед українців і встановила, скільки відсотків українців вірять у перемогу України над росією.