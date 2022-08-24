Скільки українців вірять у перемогу над росією: нове опитування

Більшість українців відчувають гордість за країну під час війни

Абсолютна більшість громадян України впевнена, що повномасштабний російський напад у країну, який розпочався 24 лютого, буде успішно відбито.

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг". За його даними, 93% українців упевнені, що Україна зможе відбити напад росії.

Близько 60% зазначили, що для перемоги у війні потрібен більш тривалий час: 20% вважають, що потрібно понад рік, 40% — півроку-рік. Майже чверть оцінюють необхідний час для перемоги у кілька місяців.

74% українців оцінюють напрямок розвитку країни як правильний. Тільки 13% вважають, що вона рухається в неправильному напрямку, стільки ж – не змогли відповісти.

Головна емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну – гордість (75%). Серед інших – смуток (29%) та радість (26%). 10% відчувають інтерес чи страх.

Думаючи про себе, емоції розділилися: гордість (34%), смуток (31%), зацікавленість (29%), радість (23%).

Якби сьогодні стояв вибір підтримати проголошення Незалежності, абсолютна більшість (86% однозначно та 11% скоріше) зробили це. Порівняно з минулим роком цей показник зріс із 80 до 97%, а порівняно з 2012 роком – з 62 до 97%.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 17-18 серпня 2022 р.

Раніше міністр оборони росії сергій шойгу вирішив відзначитися цілою низкою заяв про "успіхи" рф в Україні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна розпочала підготовку до потенційного вторгнення рф ще в грудні 2019 року.