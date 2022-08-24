Українці стали менше купувати в інтернеті: що саме має попит в умовах війни

Онлайн покупки українців з початком війни змінилися

З початком війни майже в півтора рази впала кількість українців, які користуються послугою онлайн-покупки в Інтернеті. Якщо влітку 2021 регулярні покупки онлайн здійснювали 77% людей, то влітку 2022 вже тільки 54%.

Про це свідчать дані спільного дослідження компаній OLX та CBR. За даними дослідження, на зміни сильно вплинула сама війна, наприклад, ті, хто нікуди не виїжджав під час бойових дій, частіше замовляли медичні препарати. А ось люди, що повернулися назад додому, частіше за інших купують будівельні матеріали.

Загалом найбільш популярними товарами на сайті OLX у червні-липні були товари категорій:

електроніка — 194,6 млн відгуків на опубліковані оголошення;

будинок і сад — 190,2 млн відгуків;

мода та стиль — 121,2 млн відгуків.

Найпопулярнішими товарами для потенційної покупки у цих категоріях були телефони та аксесуари, товари для будівництва та ремонту, а також товари для краси/здоров’я.

При цьому доставку товарів стали замовляти втричі частіше, при цьому найчастіше замовляють доставку електроніки, товарів мода та стилю, а також дитячих товарів.

В основному українці вважають за краще робити онлайн-покупки через те, що:

ціни нижчі, ніж у звичайному магазині;

заощаджує час;

можна замовити доставку товару.

При цьому ціна товарів, які замовляють українці через Інтернет, не надто змінилася – хоча середній чек купівлі та виріс на 100 гривень – до 740 гривень, багато товарів споживачі почали купувати в менших кількостях.

Як прогнозують експерти, зростання цін в Україні цього року продовжиться, тому ймовірно слід очікувати зростання інтересу українців до онлайн-покупок з метою заощадити.