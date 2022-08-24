Украинцы стали меньше покупать в интернете: что именно пользуется спросом в условиях войны

Онлайн покупки украинцев с началом войны изменились

С началом войны почти в полтора раза упало число украинцев, пользующихся услугой онлайн-покупки в Интернете. Если летом 2021 года регулярные покупки онлайн совершали 77% людей, то летом 2022 года уже только 54%.

Об этом говорят данные совместного исследования компаний OLX и CBR. По данным исследования на перемены сильно повлияла сама война, к примеру, те, кто никуда не выезжал во время боевых действий, чаще заказывали медицинские препараты. А вот вернувшиеся назад домой люди чаще других покупают строительные материалы.

В целом наиболее популярными товарами на сайте OLX в июне-июле были товары категорий:

электроника — 194,6 млн откликов на опубликованные объявления;

дом и сад — 190,2 млн откликов;

мода и стиль — 121,2 млн откликов.

Самыми популярными товарами для потенциальной покупки в этих категориях были телефоны и аксессуары, товары для строительства и ремонта, а также товары для красоты/здоровья.

При этом доставку товаров стали заказывать втрое чаще, при этом чаще всего заказывают доставку электроники, товаров мода и стиля, а также детских товаров.

В основном украинцы предпочитают делать онлайн-покупки по причине:

цены ниже, чем в обычном магазине;

экономит время;

можно заказать доставку товара.

При этом цена товаров, заказываемых украинцами через Интернет не слишком изменилась – хотя средний чек покупки и вырос на 100 гривен – до 740 гривен, многие товары потребители стали покупать в меньших количествах.

Как прогнозируют эксперты, рост цен в Украине в этом году продолжится, так что вероятно следует ожидать роста интереса украинцев к онлайн-покупкам с целью сэкономить.