Підготовка України до вторгнення: Данілов зробив несподіване зізнання

На його думку, російські війська дійшли б до Європи, якби Україна не розгорнула цю підготовку

Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню вже пів року поспіль, а готуватися до війни наша країна почала ще за кілька років до її початку. За словами голови РНБО Олексія Данілова, підготовка йшла з грудня 2019 року.

Про це у середу, 24 серпня, секретар Ради нацбезпеки та оборони України заявив в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.

Данілов зазначив, що вторгнення країни-агресора в Україну не було несподіванкою для влади, але один момент вони не врахували.

"Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Ми просто не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін. Атака Білорусі була для нас великим випробуванням, хоча ми теж готувалися до такого сценарію", — сказав голова РНБО польським журналістам.

Він додав, що звинувачення у відсутності підготовки до війни безпідставні, адже якби ці процеси не відбувалися, то вторгнення мало б значно гірші наслідки.

"Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, – і всі твердження про те, що ми цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі. Завдяки тому, що ми стримували цей наступ, завдяки тому, що ми їх тут знищували десятками чи сотнями, сьогодні Європа живе трохи іншим життям", — додав Олексій Данілов.

Водночас голова РНБО наголосив, що не говорити Україні про наближення війни — це правильне рішення влади, але судити про це можна буде через деякий час. Тим самим, на його думку, офіційний Київ не допустив внутрішньої дестабілізації, на яку розраховував російський кривавий диктатор.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США також попереджали Україну про наміри російської влади, зокрема, що Зеленського збиралися усунути, а Україні залишити лише західні області.