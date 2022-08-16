Зеленського збиралися усунути, а Україні залишити лише західні області: нові деталі про план путіна

До останнього не вірили у такий розвиток подій й деякі інші країни Заходу

Про плани росії на повномасштабне вторгнення в Україну розвідники США почали говорити ще восени 2021 року. Тоді вони у цьому щосили намагалися переконати інших західних партнерів та керівництво України, зокрема, президента Володимира Зеленського, але він був налаштований щодо цього досить скептично.

Як передає Washington Post, про плани кремля та їх підготовку до вторгнення в Україну розповіли більш ніж 3 десятки високопоставлених осіб США, України, Європи та НАТО. Дехто зазначив, що до останнього не вірив у такий розвиток подій, але сталося найгірше.

Перші розмови про вторгнення росії в Україну

За даними видання, вперше про російське вторгнення в Україну заговорили у жовтні 2021 року. Тоді в Овальному кабінеті Білого дому (США) екстрено зібралося найвище розвідувальне, військове та дипломатичне керівництво на чолі з Джо Байденом. Високопосадовці США обговорювали суворо засекречений розвідувальний аналіз, у якому йшлося про військові плани президента рф володимира путіна щодо вторгнення в Україну.

Зухвалість планів путіна вражала

Співрозмовники видання зазначаюсь, що російський диктатор мав дуже зухвалі плани — він хотів захопити більшу частину України та створити пряму загрозу східному флангу НАТО. Крім того, путін хотів зруйнувати безпекову архітектуру Європи після Другої світової війни.

Вже у той момент президент США Джо Байден заявив, що путіна треба стримувати. Американська сторона вже у той момент розуміла, що Україні знадобиться нове озброєння для захисту.

Атакувати Україну мали з кількох напрямків

Американський воєначальник, військовий радник президента США Марк Міллі ще у жовтні повідомив, що за даними розвідки путін атакуватиме Україну з кількох напрямків:

З півночі – планувалося, що російські війська підуть по обидва боки від Києва. Частина сил мала рухатися Чернігів, а інша частина – обійти Київ із заходу, просуваючись на південь із Білорусі через природний "коридор" між "Зоною відчуження" та болотистою місцевістю довкола Чорнобильської АЕС. Атака мала відбутися взимку, щоб земля стала твердою і могли пройти танки. Таким чином Київ хотіли взяти у кільце, за вже всім відомі 3-4 дні, а потім російський спецназ мав знайти й усунути (за необхідністю вбити) Володимира Зеленського, після чого встановити дружній кремлю режим.

– планувалося, що російські війська підуть по обидва боки від Києва. Частина сил мала рухатися Чернігів, а інша частина – обійти Київ із заходу, просуваючись на південь із Білорусі через природний "коридор" між "Зоною відчуження" та болотистою місцевістю довкола Чорнобильської АЕС. Атака мала відбутися взимку, щоб земля стала твердою і могли пройти танки. Таким чином Київ хотіли взяти у кільце, за вже всім відомі 3-4 дні, а потім російський спецназ мав знайти й усунути (за необхідністю вбити) Володимира Зеленського, після чого встановити дружній кремлю режим. Зі сходу мала прийти ще одна група російських військ — ворожа армія мала пройти через центральну Україну до Дніпра, а війська з Криму мали зайняти південно-східне узбережжя. Такий план дій розраховувався на кілька тижнів.

мала прийти ще одна група російських військ — ворожа армія мала пройти через центральну Україну до Дніпра, а війська з Криму мали зайняти південно-східне узбережжя. Такий план дій розраховувався на кілька тижнів. Також планувалося, що після паузи на перегрупування та переозброєння, росіяни рушать на захід, до лінії північ-південь, що простягалася від Молдови до західної Білорусі, залишивши на заході залишки української держави – територію, яка, за розрахунками путіна, була населена невиправними неонацистськими русофобами.

росія готувала до такого сценарію тривалий час, стягуючи війська ближче до українських кордонів. Тим часом директор ЦРУ Вільям Бернс, який служив послом США в Москві і контактував з путіним, дійшов висновку, що російський президент зациклився на Україні.

На що розраховував путін

Аналітики розповіли Washington Post, що путін точно знав, що Захід обурюватиметься його діям, але він не розраховував, що країни почнуть діяти та допомагати Україні. Факторів, чому російський диктатор так вважав, було декілька — бажання США уникнути нових воєн після Афганістану, світова пандемія коронавірусу, звільнення з посади канцлера Німеччини Ангели Меркель, виборами президента у Франції та економічним спадом після Brexit у Великій Британії. Крім того, кремль до останнього сподівався, що країни не втручатимуться в ситуацію через свою залежність від російської нафти та природного газу.

Окремо зазначається, що керівництво України попереджали про плани росії на вторгнення, але влада весь час просила підтверджень, яких не було.

Нагадаємо, що голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що перешкоджало Зеленському більш відкрито готувати оборону України. Крім того він зазначив, коли і від кого Україна вперше почула про наміри росії на вторгнення.