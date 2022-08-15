"Головний стримувальний фактор": Кулеба розповів, що перешкоджало Зеленському більш відкрито готувати оборону України

Перспектива обвалу економіки не дозволяла повною мірою розгорнути підготовку оборони

Глава МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що перші натяки на те, що росія готується до вторгнення в Україну, він почув ще у вересні минулого року та пояснив, чому активно готуватися тоді не почали.

Як розповів він в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, відкрита підготовка до вторгнення могла загрожувати серйозними економічними наслідками та падінням рівня інвестицій.

За його словами, у вересні він разом із головою ОПУ Андрієм Єрмаком перебував із візитом до Вашингтона, де зустрілися з високопосадовцем Державного департаменту.

"І людина прийшла, сіла, ось як ви, так чашку кави поставила і каже: "Ну що, хлопці? Копайте траншеї". Ось так ось я вперше почув", — сказав Кулеба.

Він додав, що для президента Володимира Зеленського головним "стримувальним фактором" від більш відкритої підготовки до війни були побоювання про те, що економіка звалиться ще до початку вторгнення.

Зокрема, він нагадав, що після заяв США про неминучість російського вторгнення в Україні падав курс долара.

"Треба було знайти баланс між підготовкою країни до оборони та утримуванням економіки на плаву. І це було завдання президента. В принципі, він із нею впорався. Але звичайно, коли почалася війна – тут уже готуйся, не готуйся – все понеслося", — додав Кулеба.

Як повідомлялося раніше, в Україні після початку вторгнення було введено воєнний стан, який 15 серпня вкотре продовжили. Цього разу нардепи вирішили продовжити його одразу на 90 діб – до 21 листопада.