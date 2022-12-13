Вступление Украины в НАТО или мирное соглашение: что удержит россию от будущих нападений (опрос)

Украинцев спросили, что может предотвратить новые российские атаки

Вступление Украины в НАТО и ядерное разоружение России обеспечат покой нашей стране. Так считают украинцы, принявшие участие в опросе социологической группы "Рейтинг" о методах сдерживания агрессии кремля.

На официальном сайте "Рейтинга" говорится, что в эффективность мирных соглашений с россией верят жители востока и юга, а также те, кто поддерживает отвоевание военным путем только территории, контролируемой на 24 февраля.

61% опрошенных украинцев считают, что вступление Украины в НАТО сдержит россию.

Еще 50% респондентов выбрали вариант ядерного разоружения россии.

Вступление Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров по предоставлению вооружения Украине в качестве методов сдерживания поддерживают по 34% опрошенных.

Ядерное вооружение и финансовую помощь нашему государству выбрали по 17%.

За подписание мирных соглашений с россией выступают всего лишь 8% опрошенных.

Опрос проводился в конце ноября 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка — тысяча респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала сотовая связь. Погрешность репрезентативности исследования — более 3,1%.

Как сообщал "Телеграф" ранее, соцгруппа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев и установила, сколько процентов украинцев верят в победу Украины над россией.