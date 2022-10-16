Вступление Украины в НАТО: у Зеленского объяснили, будут ли какие-то страны против

К каждой стране-партнеру украинцы смогут найти свой подход

Историческое событие в виде подачи украинской заявки на вступление в НАТО наделало в конце сентября немало шумихи. Впрочем, официальный Киев надеется, что никто из нынешних западных союзников, несмотря на внешний скептицизм, не будет противиться нашему членству в Альянсе. По мнению замглавы Офиса президента Игоря Жовквы, подобного поведения даже не стоит ожидать от Турции и Венгрии, которые часто не слишком благосклонны к Украине.

Подробнее об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу". Политик подчеркнул, что, конечно же, без сложностей для украинского государства путь в НАТО не обойдется, однако все проблемные кейсы будут прорабатываться по очереди — с каждой из стран, которая может их создать.

Жовква отмечает, что к каждой из стран-участниц союза украинские политики планируют найти уникальный подход.

"У нас есть неплохой опыт получения статуса кандидата в Европейском союзе, ведь часть тех государств, о которых вы упомянули, в том числе Франция и Германия, также сначала сдержанно относились к нашему кандидатству. Но 23 июня все 27 стран — членов ЕС проголосовали за статус кандидата. Поэтому Украина найдет достаточно аргументов, как убедить наших коллег из европейских стран", — поясняет он.

Турция, по мнению политика, "палок в колеса" Украине вставлять не станет — здесь Игорь Жовква вообще не видит проблем в виду весьма доверительных отношений между правительствами наших стран. Определенные проблемы может создать Венгрия, но и ее следует рассматривать под иным градусом.

"Многие так называемые эксперты говорили, что Венгрия заблокирует любое решение относительно ЕС, — напоминает он, тут же добавляя: — Я всегда говорил, что этого не будет, и мне ни разу не приходилось слышать в формальных разговорах негатива от Венгрии. Я думаю, что и в вопросе НАТО позиция этой страны, которая до подачи заявки была более скептической, может измениться".

В целом, уверен представитель Офиса президента, во многом на будущие реакции и решения лидеров западных стран повлияет победа Украины в войне с россией. А в том, что она будет, Жовква не сомневается.

Подробное интервью с чиновником вы можете прочесть по ссылке: ПДЧ будет лишним на пути Украины в НАТО, но в этой истории есть другой важный момент, — замглавы ОП

Также напомним, что мы рассказывали, почему Турция может не поддерживать в публичной плоскости решение нашей страны стать членом Североатлантического Альянса.