Стало известно, почему Турция публично не поддерживает вступление Украины в НАТО

Посол Василий Боднар объяснил "Телеграфу" суть дипломатической стратегии Анкары

Турции выгодно вступление Украины в НАТО, но пока Анкара не сделала по этому поводу официальное заявление, чтобы поспешными шагами не навредить евроинтеграционному движению Киева. А также не испортить усилия турецкой стороны, пытающейся дипломатически остановить войну россии против Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Официальная позиция Анкары это поддержка евроатлантической интеграции Украины, которая должна завершиться вступлением в НАТО. Это традиционная позиция Турции. То есть, с самого начала наших запросов на членство в НАТО Турция была на нашей стороне. И прекрасно понимает, что для нее укрепление северного фланга только углубит турецкие оборонные способности, это абсолютно четкая позиция. Сейчас о ней не говорят громко, поскольку Турция использует свои мощности как посредник для возможных переговоров (с россией, — Авт.). И это не озвучено публично сегодня, однако это не означает, что об этом завтра не могут сказать", — отмечает дипломат.

По его словам, кроме того тематика НАТО или расширение Альянса является одним из политических компонентов внутриполитической дискуссии в Турции. "Поэтому среди экспертов и тех официальных лиц, с которыми мы общаемся, нет даже разногласий о том, должна ли Украина быть в НАТО, или когда ее принимать и т.д. Понимание есть. Сейчас все прекрасно понимают, что мы не только защищаем себя, но и многих членов НАТО", — добавляет он.

В то же время, как отмечает посол, другой вопрос состоит в том, способны ли страны-члены НАТО принять единодушное решение о принятии Украины, "и это также учитывается турецкой стороной, поэтому они не спешат с публичными комментариями".

"Нам за столом переговоров говорят, что в случае отсутствия единогласия, спешить с публичными заявлениями означает определенным образом ускорять события, не имея результата. Нам нужно сначала провести работу среди пока не поддерживающих скептиков, добиться единодушного решения относительно членства, определить временные рамки. И уже тогда выходить в публичное пространство", — объясняет Боднар.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. По итогам встречи стало известно о сенсационном решении: Украина подает официальную заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.

Также "Телеграф" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг уже получил официальную заявку от Украины на вступление в Альянс.

Ранее стало известно, что вступление Украины в НАТО поддержали 11 стран из 30 государств-членов этого блока.