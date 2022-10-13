Игра Эрдогана. Как Турция помогает Украине и почему поддерживает россию — интервью с послом Василием Боднаром

Дипломат прокомментировал влияние и роль Анкары во время масштабной войны в Европе.

Турецко-украинские отношения можно в определенной степени назвать прагматическими, но и они, несмотря на агрессию россии против Украины и членство Турции в НАТО, имеют свои лимиты. С одной стороны Анкара не признает аннексию россии украинских территорий, включая Крымский полуостров, закрыла Босфор для военного флота россии, поставляет на нужды ВСУ "Байрактары", активно присоединилась к разблокированию украинского зерна, освобождению части "азовцев" из плена и т.д.

А с другой — Турция, похоже, избрала политику многовекторности, и в СМИ время от времени раздаются довольно резонансные заявления турецкого лидера, который то называл путина своим другом, то публично унижал главу кремля, проводя время от времени с ним встречи и двусторонние переговоры.

"Телеграф" расспросил у Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции Василия Боднара о мотивации турецкой дипломатии и роли, которую Анкара играет для Украины в противодействии россии. Видео интервью с дипломатом смотрите в конце.

Про освобождение "азовцев": "Страна-агрессор пыталась постоянно нарушить достигнутые договоренности или выкрутить по-своему"

— Начнем с вопроса, который беспокоит многих наших читателей: как себя чувствуют бойцы "Азова", которые находятся под протекцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, как организован их быт, досуг, чем они занимаются?

– Ребята чувствуют себя хорошо. Они находятся в специальных защищенных зонах под протекцией турецкой стороны. Они числятся здесь официальными гостями Президента Эрдогана. И имеют полное довольствие. С минувшего понедельника к ним приехали семьи. Поэтому в настоящее время они находятся совместно со своими семьями в достаточно комфортных условиях в отдельных помещениях.

Конечно, по соображениям безопасности есть определенные ограничения. Это нормальная история для того, чтобы обеспечить их безопасность и уберечь от любых угроз, которые могут возникать от страны агрессора и от тех ее сторонников, которые могут сделать что-то плохое. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо и ребята здоровые и живые вернуться домой позже.

— Как проходили переговоры по их обмену, как это стало возможным вообще? Какие были трудности? Чего не удалось добиться? Продолжаются ли другие переговоры о возвращении других бойцов полка "Азов", оставшихся в российском плену?

— Процесс освобождения координировала специальная группа во главе с Главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком. Реализовывались в основном ГУР МО во главе с Кириллом Будановым с привлечением других структур и должностных лиц. Конечно, это очень сложная операция. То, что мы уже знаем, это происходило сразу в четырех странах в очень сложных условиях. Страна-агрессор пыталась постоянно нарушить достигнутые договоренности или выкрутить ситуацию по своему. Физически это происходило следующим образом: первый пункт это обычно граница. Вы же знаете, что двести наших бойцов ее пересекали как раз на границе в Черниговской области.

Физически второй пункт – в Турции. Сюда из россии прибыл как раз самолет с пятью командирами.

Третий пункт был в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Туда прибыли десять иностранцев, находившихся в русском плену.

Четвертым пунктом была транзитная Польша, где проходили перелеты и некоторые детали. На самом деле формула предполагала, что одного медведчука обменивали на двести наших находившихся в плену бойцов. За 5 наших командиров "Азовстали" отдавали 55 российских пленных. 10 иностранцев были освобождены за счет других договоренностей с участием саудовской стороны. Именно в Эр-Рияде находился также Рустем Умеров с соответствующей группой коллег, организовавших это логистически. Все синхронно происходило и сложность самой операции заключалась в том, чтобы ничего не пропустить и весь механизм сработал правильно. Но в конечном итоге вечером мы уже имели наших бойцов освобожденными из плена.

Этот процесс (переговоров по обмену — Авт. ) не прекращен. Сейчас чрезвычайно важно, учитывая уже освобожденных ребят, нужно идти по тому же пути, продолжать вызволение. Наши пять командиров сейчас находятся в Турции, потому что это была одна из частей договоренностей, которые не позволяют им сразу вернуться домой, а главное сейчас обеспечить продолжение этого процесса и освобождать других наших военнослужащих и пленных, которые находятся в российских тюрьмах.

— Недавно в Турции спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа". Каковы дальнейшие планы по этому кораблю? Возможны ли новые заказы?

— У нас был пакетный заказ на четыре таких корабля, и это первый корабль из этого заказа. Сразу на церемонии была резка металла для второго такого корабля. Указанный вопрос находится на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского. Договаривались о том, что первый корабль будет заложен как корпус, а оборудование будет на территории Украины. Мы бы это сделали, если бы не было войны.

Сейчас планы пришлось изменить. Все дооборудование корабля 2023-2024 гг. будет происходить в Турции. Речь идет о силовых установках, дизельных двигателях, электронике, вооружении и т.д. Также здесь будут проходить соответствующие тесты для того, чтобы корабль вошел в строй.

Планируется введение в строй где-то в середине 2024 года. За то время, я надеюсь, будет начато строительство других кораблей, которые заказаны и, конечно, возможно, мы выйдем на какие-то другие договоренности для укрепления нашего флота.

Кроме того, следует понимать, что в таких условиях войны спускать корабль на воду, это абсолютно нестандартная история. И мне кажется, что, делая это, мы показываем, насколько важно партнерство с Турцией, которая имеет возможность строительства таких кораблей. Базой дислокации этого и других кораблей будет Севастополь.

— Какие промежуточные выводы можно сделать по результатам визита Елены Зеленской в Турцию? Первая Леди встречалась с Эминой Эрдоган, Вселенским патриархом Варфоломеем и т.д. О чем говорили, договаривались и какие у вас впечатления от этого визита?

– Это очень важный визит. Это сигнал из Украины, что мы не только боремся, но и живем и заботимся о будущем. Ключевым компонентом была встреча с первой леди, визит ко Вселенскому патриарху и конечно спуск на воду корабля "Гетман Иван Мазепа". В данном случае роль Первой Леди является ключевой, поскольку по морской традиции именно такие лица являются крестными матерями этих кораблей, которые дают им благословение на добрый путь, на служение Родине, чтобы они должным образом выполняли свои функции.

У нашей Первой Леди Елены Зеленской налажен тесный диалог с Эмине Эрдоган. Они встречались перед войной, буквально 3 февраля, у нас был двусторонний визит Президента Турции Р.Т.Эрдогана в Украину. Тогда состоялась отдельная встреча первых леди. Теперь это было продолжение. Конечно, акценты поменялись. Ключевое внимание сейчас уделяется помощи тем деткам, которые находятся на территории Турции, которых мы эвакуировали с территории Днепропетровской области. Это сиротские дома. Также отдельный вопрос о паллиативных детях, которые прибудут в Анкару для прохождения реабилитации и лечения.

Это и взаимодействие в рамках Саммита Первых Леди, чтобы этот формат мягкой дипломатии расширялся и имел новые аспекты, включая внимание мирового сообщества относительно войны в Украине, к преодолению последствий этой войны. Также многие вещи, связанные с организацией помощи Украине в разных форматах, начиная от политических вопросов, заканчивая гуманитарной помощью, реабилитацией, лечением военнослужащих и гражданских. То есть достаточно широкий спектр вопросов.

Также достаточно символичным был визит ко Вселенскому патриарху. С началом войны была занята четкая позиция Вселенской патриархией в поддержке Украины и осуждению действий не только россии, но и русской православной церкви, оказана помощь тем христианам, которые нуждались в пасторской помощи за рубежом, особенно на территории Турции. Плюс сбор гуманитарной помощи.

Всего, по нашим данным, около двухсот пятидесяти тысяч долларов было собрано православными общинами и сообществами в Турции, которые помогли Украине гуманитарной помощью, деньгами и размещением наших людей, эвакуировавшихся с территории Украины. К тому же, важным был вопрос объединения православных в Украине.

Это наиболее актуальные темы, которые сейчас стоят в повестке дня в связи с продолжающейся войной и позицией, которую московский патриархат занимает по поддержке этих агрессивных действий.

О противостоянии с рф: "россия усугубляет тупик, что делает невозможным переговоры"

— Как коррелируются мирные усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу переговоров Украины и россии в Анкаре, учитывая, что официальный Киев уже заявил о невозможности переговоров с кремлем и его руководителем путиным из-за признания "референдумов". И нежеланием путина с самого начала войны садиться за стол переговоров с украинским президентом? Каков выход из данной ситуации?

— Во-первых, это политика россии, которая только углубляет тупик, что делает невозможными переговоры. С нашей стороны было четко заявлено и закреплено соответствующим решением СНБО, что ни с путиным, ни с его кликой никто переговоры вести не будет. Наша задача – освободить территории. Это четкая, понятная и недвусмысленная позиция. Турецкая сторона имеет свою позицию, которую следует понимать, чтобы правильно трактовать, что именно они имеют в виду. Одно дело, как воспринимается то, что они говорят, а второе — что они сами в это вкладывают.

Итак, с самого начала войны турецкая сторона пытается найти путь к мирному разрешению конфликта. Это отражается в их посреднических усилиях, в решении конкретных вопросов. Но это не значит, что Турция навязывает сторонам свое видение и предложение. Они создают условия для переговоров и консультаций. Такие переговоры, в частности, имели место в начале и конце марта. Были определенные надежды на прогресс, но все было сломлено российской стороной. С другой стороны, в сегодняшних условиях после всех преступлений, совершенных российской федерацией, после попыток аннексии наших территорий, дополнительной мобилизации, любые переговоры можно будет вести после того, как будут выведены российские войска.

Это отлично понимают в Турции. Но слово "мир" не снимается с повестки дня, поскольку это их основной политический нарратив, который они пытаются проталкивать и в диалоге с нами, и в диалоге со страной-агрессором. То есть это не значит, что они предлагают именно так, как Илон Маск предложил идеи, неприемлемые для нас. В данном случае с турецкой стороны речь идет только о рамке, а не о конкретике. То есть "о содержании вы можете договориться сами, что вы хотите и на какой основе".

Но позиция Турции базируется на безусловной поддержке территориальной целостности Украины, на непризнанных "референдумах" и на том, что Крым — украинский.

4 октября была важна конференция в Анкаре, организованная чешским председательством в ЕС с участием многих разных государств, в том числе государств Европейского Союза и турецкой стороны. Представитель МИД ТР четко заявил о том, что "мы не балансируем, а занимаем четкую проукраинскую позицию, свидетельством чего является политическая, военно-техническая и другая помощь для Украины. Но мы используем наши каналы коммуникаций со страной-агрессором для того, чтобы помочь Украине в решении конкретных вопросов. Результатом этого является зерновое соглашение, обмен военнопленными".

Мы обращаемся к турецкой стороне для урегулирования конкретных вопросов. Я бы предлагал не оценивать процесс, а уже делать выводы по результатам. Если результат будет таким, что у нас будут освобождены пленные, то за это нужно только "спасибо" сказать турецкой стороне.

Конечно, есть определенные чувствительные вещи, вызывающие много эмоций. Это вопросы международных санкций, торговли между Турцией и россией, краденое зерно и ряд других вопросов. Мы обо всем этом тоже говорим, но не делаем из того публичной истории, для того чтобы эти темы решать за столом переговоров, а не через коммуникацию в прессе.

О дипломатических усилиях Анкары: "От темы мира турецкая сторона не отказывается"

— Недавно было довольно резонансное заявление президента Турции по поводу "плохого мира" . Как его расценивать?

— Как я уже сказал, позиция турецкой стороны остается неизменной с начала войны. Турция выступает за мир и пытается уговорить стороны провести переговоры, чтобы достичь мирных взаимопониманий. Даже была такая теоретическая конфигурация – гуманитарное перемирие. У нас это было реализовано в гуманитарных коридорах. Но концепция такая же, чтобы на время прекратить боевые действия и попытаться договориться политически.

Конечно, нам это сейчас не подходит, и эта идея не работает. Но от темы мира турецкая сторона не отказывается, поскольку это их политическая позиция. Поэтому нужно именно ее понимать как политический инструмент Турции для того, чтобы формировать основу для переговоров. Следует учитывать внутриполитический контекст в Турции, поскольку в следующем году здесь будут парламентские и президентские выборы (в июне 2023 года).

Если посмотреть на общественное мнение в Турции, около 75% населения считает, что страна должна быть нейтральной, посредником и не помогать ни одной из сторон. Учитывая реалии, все-таки турецкая сторона в данном случае больше помогает Украине. Но на самом деле это как раз отражается в более поздних заявлениях и комментариях со стороны органов власти или со стороны Президента Турции. Следует также исходить из того, что эта война им не нужна (назовем это прямо). И они хотят прекращения военных действий, поскольку достаточно сильно прервались существовавшие в Черноморском регионе экономические связи.

Ситуация продолжает угрожать в плане безопасности: это и военные корабли, и мины, и угроза ядерного шантажа, который россия пытается использовать.

Плюс, конечно, ограничения по торговле. Как прямые — из-за войны, так по той причине, что вторичные санкции угрожают турецким компаниям, пытающимся торговать с рф. Поэтому, с точки зрения Турции ситуация стимулирует ее искать возможности для переговоров. Хотя для нас эта позиция может быть не всегда ясна, но это одна из основ турецкой политики. Не следует воспринимать буквально, что нам, мол, завтра будут навязывать условия неприемлемого мира. Нет. Речь идет о желании наладить диалог для достижения мира. С другой стороны, звучит тезис о территориальной целостности.

— Сформировала ли Турция (официально или официально) свою позицию по вступлению Украины в НАТО? Как планируется проводить консультации с Анкарой о поддержке Киева? Что мешает?

— Официальная позиция Анкары — поддержка евроатлантической интеграции Украины, которая должна завершиться вступлением в НАТО. Это традиционная позиция Турции. То есть с самого начала наших запросов на членство в НАТО Турция была на нашей стороне. И прекрасно понимает, что для нее укрепление северного фланга только усугубит турецкие оборонительные способности. Это совершенно четкая позиция. Сейчас о ней не говорят громко, поскольку Турция использует свои мощности в качестве посредника для возможных переговоров. И это не озвучено публично сегодня, однако это не значит, что об этом завтра сказать не могут.

В данном случае Турция также находится в диалоге со Швецией и Финляндией из-за процесса их ускоренного присоединения. Тематика НАТО или расширение Альянса является одним из политических компонентов внутриполитической дискуссии в Турции. Поэтому среди экспертов и тех официальных лиц, с которыми мы общаемся, нет даже разногласий о том, должна ли Украина быть в НАТО, или когда ее принимать. Понимание есть. Сейчас все прекрасно понимают, что мы не только защищаем себя, но и многих членов НАТО.

Второй вопрос, способны ли страны-члены НАТО принять единодушное решение о принятии Украины. И это тоже учитывается турецкой стороной, поэтому они и не спешат с публичными комментариями. Нам за столом переговоров говорят, что в случае отсутствия единогласия, спешить с публичными заявлениями означает определенным образом ускорять события без результата. Нам нужно сначала провести работу среди тех скептиков, которые пока не поддерживают, добиться единодушного решения по членству, определить временные рамки. И тогда уже выходить в публичное пространство.

О войне с россией: "Не стоит надеяться, что страна-агрессор сразу сложит оружие и подпишет мирный договор на наших условиях"

— Какова динамика переговоров с Турцией по военной поддержке Украины и передаче нового вооружения и в частности "Байракторов"? Есть ли определенное расширение сотрудничества в военной сфере и какое?

— Могу вам сказать только ту информацию, которая уже публичная. На сегодня у нас кроме известных "Байрактаров" (их количество называть не буду), которые как куплены, так и поставлены в виде волонтерской помощи бесплатно, есть определенная часть бронированных машин Kirpi, есть боевые модули, которые ставятся на нашу бронетехнику, изготовлены совместно нашим "Луч" и компанией Aselsan. Есть значительная часть обмундирования и оборудования и других вещей, которые используются в разных сегментах сил обороны (бронежилеты, шлемы и т.п.). Другие перспективные направления пока не раскрываем. Тот же корвет, о котором упоминалось выше, также станет одним из компонентов укрепления военно-морской безопасности Украины.

В целом же, если вернуться к основам сотрудничества в военно-технической сфере, то традиционно за последние несколько лет это стало приоритетом и, я бы сказал, локомотивом двустороннего стратегического партнерства. У нас на сегодняшний день, несмотря на войну, продолжается реализация ранее заключенных контрактов. В частности, буквально недавно на перспективном беспилотном истребителе Kızılelma (производящем тем же Bayraktar) были протестированы украинские двигатели. Надеюсь, скоро этот аппарат нового поколения полетит.

Продолжается работа по созданию завода компании Baykar на территории Украины. На нем также предполагается производство всех этих современных БПЛА, значительная часть которых будет использовать двигатели украинского производства. То есть речь идет не только об оружии, но и о высокотехнологичной сфере, которая поможет Украине выйти не только победительницей в войне, но и попасть на мировую арену как сильное государство с самым современным оборудованием и военной техникой.

Не стоит надеяться, что страна-агрессор сразу сложит оружие и подпишет мирный договор на наших условиях. Надо быть готовыми к дальнейшей обороне и укреплять нашу обороноспособность, чем мы можем. Конечно, этот компонент новейших технологий должен быть доминирующим в будущей модернизации нашей армии.

— Есть ли уже ясное понимание того, где именно в Украине построят этот завод по производству беспилотников? Это будет какое-то новое предприятие с новыми мощностями, будет ли вообще завод находиться на территории Украины, учитывая военную угрозу от россии?

– Это будут совершенно новые мощности. Место определено, земля куплена, фирма уже создана. Есть проект, производятся необходимые работы. Однако с точки зрения безопасности пока не следует раскрывать детали. Думаю, когда придет время, мы все увидим уже не столько сам завод, сколько изделия, которые будут на этом произведены.

— Как в целом рядовые турки и чиновники воспринимают тот факт, что турецкие беспилотники настолько стали успешными в Украине с начала российской агрессии? Какие ощущения, эмоции общие комментарии на этот счет у граждан Турции?

— Прежде всего, турецкое общество увлечено героическим сопротивлением украинского народа и высокими лидерскими качествами Президента В.Зеленского. Во-вторых, довольно часты сравнения сегодняшней войны Украины против превосходящего врага с войной за независимость молодой Турецкой Республики сто лет назад. В-третьих, информация о роли "Байракторов" в войне здесь воспринимается с гордостью. Турецкому народу очень понравились песни о "Байрактарах", которые даже с турецкими субтитрами довольно популярны в их пабликах. Скажу, что не в одном кабинете мне показывали, как быстро распространяется эта информация и песни о "Байрактарах", о победе турецкого оружия над русским.

— В Нагорном Карабахе стороны договорились о мирных переговорах, даже о заключении мира. Как вы оцениваете роль Турции в этой ситуации? Воздействие Анкары распространяется? Значит ли это, что позиции россии сильно пошатнулись в этом регионе?

— Турция прилагает значительные усилия для стабилизации ситуации на Южном Кавказе, безоговорочно поддерживает Азербайджан, но и пытается восстановить дипломатические отношения с Арменией.

Кроме того, достаточно активно сейчас развивается Организация тюркских государств, которая была реформирована из Совета тюркских государств в прошлом году. Взаимодействие тюркских стран усиливается, что отражается в конкретных проектах.

— Возвращаясь к теме Карабаха, не кажется ли вам, что ОДКБ фактически развалилась? К примеру, Армения уже переходит в зону влияния и Турции, и США. Можно ли сказать, что это своего рода дипломатично-политический второй фронт против рф?

— ОДКБ создавалась для того, чтобы россия могла доминировать над государствами-членами, использовать их для своих интересов и как рынок сбыта для своих товаров, в том числе военного назначения. Поскольку россия начинает слабеть, и те страны, которые входили в ОДКБ, не находят должной поддержки, каждое из государств ищет альтернативы для защиты своей безопасности.

Вряд ли можно говорить о каком-то втором фронте для россии, но очевиден факт, что Москва больше не будет доминировать в этом регионе.

— А с другой стороны, такие структуры как ООН, НАТО, ЕС — они ведь фактически тоже оказались недееспособными?

- По разному. Давайте оценим каждую из этих организаций. Возьмем ближайший к нам Европейский Союз, который, мне кажется, отреагировал на войну сильно, приняв заявку Украины на обретение статуса кандидата. Плюс макрофинансовая помощь. Плюс мобилизация на гуманитарном направлении. Решение о принятии украинских беженцев, о финансовой помощи им и т. д. Это показало новое лидерское измерение ЕС.

НАТО, условно говоря, "зависло". Адекватно реагировало большинство государств-членов, но не организация. Те вызовы, которые встали перед европейской безопасностью, должны найти адекватный ответ. Конечно, частично мы нашли эти ответы на Мадридском саммите, где россия была признана основной угрозой, которую нужно сдерживать. Но сегодня этого уже мало. Есть, конечно, рамштайновский формат, который включает государства НАТО. В то же время сама организация пока не смогла адекватно отреагировать на существующие угрозы.

Теперь относительно ООН. Эта Организация в начале реагировала вяло и не была вовлечена в решение основной задачи, для которой она создана — для превенции войны или для остановки войны. Действительно, это показывает то, что система, которая была создана в послевоенный период, недееспособная. Решение принять Совет Безопасности затрудняется, поскольку член РБ (рф — Авт.) имеет право вето и использует его в своих интересах. Это требует консолидации и внимания международного сообщества для того, чтобы принять элементы реформы, которые должны лишить постоянных государств-членов Совбеза безусловного права вето, которое они используют для защиты своих интересов и, в частности, в случае войны россии против Украины.

А компонент гуманитарный все же нужно учесть, что ООН привлеклась и пытается чем-то помогать в плане и переговоров, и координации усилий, и в принципе частично была привлечена, например, к вопросам, связанным с зерновым соглашением. Частично – в создании гуманитарных коридоров. Давайте вспомним, что эвакуация гражданских с "Азовстали" происходила также под эгидой ООН, а затем Красного креста. Вот к Красному кресту очень много вопросов, поскольку, как мне кажется, эта организация вообще неадекватно ведет себя и не выполняет и части тех функций, которые на нее возложены.

О намерениях россии сорвать зерновую сделку: "Они хотят приостановить этот коридор"

— Как бы вы в целом оценили зерновое соглашение? Оно работает?

— Конечно, оно абсолютно выгодно Украине. Те усилия, которые были приложены к подписанию, изобретение правильной формулы (механизма убеждения страны-агрессора) и то, что россияне ее подписали, это абсолютный плюс для Украины. Это достаточно перспективно, чтобы иметь возможность реализовывать агропродукцию на внешних рынках. Но это также важно для глобальной продовольственной безопасности. Потому что только сейчас, когда закрыли наши порты, мир понял, как важна Украина с точки зрения продовольственной безопасности.

Хотел бы напомнить слова министра Дмитрия Кулебы, который еще в 2020 году предложил мировому сообществу идею о вкладе Украины в укрепление продовольственной безопасности. Именно это был одним из элементов уникальности и добавленной стоимости в глобальном масштабе. Тогда это было воспринято и вроде бы на это смотрели положительно, но, как говорится, ты ценишь, когда теряешь. Мир, когда потерял возможность получения украинского зерна, он это оценил. Поэтому все усилия направлялись на давление на рф, чтобы договориться о вывозе этого зерна.

Давайте не забывать, что 22 ноября исполняется 120 дней со дня подписания соглашения. Сигналы, которые мы получаем от страны-агрессора, свидетельствуют о том, что они хотят приостановить этот коридор, потому что что-то им там не нравится. Это традиционная политика россии о несоблюдении соглашений.

На самом деле многим странам мира и Украине это соглашение нужно. Его бы, по моему мнению, стоило бы расширять, используя возможности корабельного сообщения, увеличивать спектр поставок. Мы ведь столкнулись с ситуацией, когда, например, минеральные удобрения, которые шли из других стран в Украину, были вынуждены разгружать в турецких портах, и из-за длительных боевых действий корабли не смогли зайти в украинские порты. Приходилось вывозить эти грузы из турецких портов автомобильным транспортом.

Представьте себе, сколько корабль "вмещает" автомобилей. Если 27 тысяч тонн завозится на корабле и сколько условно может взять один автомобиль — 20 или 30 тонн. Вот вам и разница. Поэтому нам жизненно необходимо иметь канал коммуникаций, его жизненно важно расширять. Дай Бог, если нам удастся освободить Херсон! Тогда безопаснее можно будет думать о Николаеве и окрестных портах. А давайте вспомним, что Херсонская и Николаевская области это основные житницы Украины (какие там собираются урожаи и очень важные культуры выращиваются для нас и для мира).

Также следует думать о расширении спектра вывоза из Украины того, что мы можем продать на внешние рынки. Это не только зерно, но стоит думать и о масле, о металле и производимых у нас различных вещах. Мы крайне нуждаемся в этой торговле, поскольку это наполняет не только государственный бюджет, но и бюджеты компаний, которые над этим работают. Также нужно думать о том, какие методы и механизмы использовать, чтобы не позволить россии прервать действие этого соглашения.

Если вы посмотрите на маршрут прохода кораблей, мое мнение таково, что, конечно, удалось достичь соглашения благодаря не только переговорам, но и благодаря тому, что украинские Вооруженные Силы выбили россиян с острова Змеиного и нанесли поражение флоту рф с подтоплением крейсера "москва". Плюс подтопление платформ, на которых размещалось разведывательное оборудование, которое управлялось россиянами из Крыма. Это также определенным образом создает зону безопасности, но не оберегает от возможных атак со стороны рф на эти корабли. Поэтому здесь основной элемент переговоров и всех стратегий должен быть направлен на то, чтобы добиться продолжения этого соглашения на последующие периоды и реализовывать его в наших интересах.