Стало відомо, чому Туреччина публічно не підтримує вступ України до НАТО

Посол Василь Боднар пояснив "Телеграфу" суть дипломатичної стратегії Анкари

Туреччині вигідний вступ України до НАТО, але поки Анкара не зробила з цього приводу офіційної заяви аби поспішними кроками не нашкодити євроінтеграційному руху Києва. А також не зіпсувати зусилля турецької сторони, яка намагається дипломатично зупинити війну росії проти України.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів Надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Офіційна позиція Анкари це — підтримка євроатлантичної інтеграції України, яка має завершитися вступом в НАТО. Це традиційна позиція Туреччини. Тобто, з самого початку наших запитів на членство в НАТО Туреччина була на нашій стороні. І прекрасно розуміє, що для неї зміцнення північного флангу тільки посилить турецькі оборонні спроможності. Це абсолютно чітка позиція. Зараз про неї не говорять голосно, оскільки Туреччина використовує свої потужності як посередник для можливих переговорів (з росією, — Авт.). І це не озвучено публічно сьогодні, однак це не означає, що про це завтра не можуть сказати", — зазначає дипломат.

За його словами, окрім того тематика НАТО чи розширення Альянсу є однією з таких собі політичних компонентів внутрішньополітичної дискусії в Туреччині. "Тому серед експертів і тих офіційних осіб, з якими ми спілкуємося, немає навіть розбіжностей про те, чи Україна має бути в НАТО, чи коли її приймати тощо. Розуміння є. Зараз всі прекрасно розуміють, що ми не тільки захищаємо себе, але й багатьох членів НАТО", — додає він.

Водночас, як наголошує посол, інше питання полягає у тому, чи здатні країни-члени НАТО прийняти одностайне рішення про прийняття України, "і це також враховується турецькою стороною, тому вони й не поспішають з публічними коментарями".

"Нам за столом переговорів кажуть, що у разі відсутності одноголосності, поспішати з публічними заявами означає певним чином пришвидшувати події, не маючи результату. Нам треба спочатку провести роботу серед тих скептиків, які поки що не підтримують, добитися одностайного рішення щодо членства, визначити часові рамки. І вже тоді виходити в публічний простір", — пояснює Боднар.

Нагадаємо, 30 вересня, президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому були розглянуті питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. За підсумками зустрічі стало відомо про сенсаційне рішення: Україна подає офіційну заявку на вступ країни до НАТО у прискореному порядку.

Також "Телеграф" повідомляв, що генсек НАТО Єнс Столтенберг уже отримав офіційну заявку від України на вступ до Альянсу.

Раніше стало відомо, що вступ України в НАТО підтримали 11 країн з 30 держав-членів цього блоку.