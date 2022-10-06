Вступ України до НАТО: експосол США в Україні дав прогноз щодо термінів

Дипломат упевнений, що Україна подолає всі проблеми на шляху до Північноатлантичного альянсу

Подання заявки України на вступ до НАТО за прискореною процедурою стало здивуванням для багатьох західних політиків, але точно не для українців. Щиро порадів за такий важливий крок для нашої держави і колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Більше того, він упевнений, що весь процес проведення реформ, а потім самого вступу до Альянсу не займе у нашої країни понад п’ять років.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю "НВ", передає "Телеграф". За словами Тейлора, Україна з 2008 року чітко демонструє бажання стати повноцінним учасником НАТО, а отже, наші зусилля мають бути винагороджені.

Також американський дипломат не сумнівається, що ми станемо переможцями у нинішній повномасштабній війні з росією. Цей процес і стане основним поштовхом для членства України в оборонному союзі.

"Я думаю, що це відбудеться протягом наступних п’яти років, — розмірковує про терміни вступу до НАТО Вільям Тейлор. — Як тільки Україна відновить контроль над усіма своїми територіями, розпочнеться процес відновлення всієї знищеної ворогом інфраструктури — мостів, доріг, лікарень, шкіл. Все це дуже важливо".

Також американець наголошує, що за цей час українцям доведеться кардинально змінити своє суспільство, що навряд чи стане проблемою — війна вже багато в чому допомогла. Також наша держава зміцнить демократію та верховенство права.

"Я думаю, в країні та за її межами буде багато мотивації для того, щоб продовжувати розвиток України, і частиною цього розвитку, звичайно ж, стане вступ України до ЄС", — зазначає дипломат.

Членство у Євросоюзі прискорить проведення більшості реформ, вважає Тейлор. Таким чином, частина вимог до членства в НАТО вже буде автоматично виконана. Загалом вступ до Північноатлантичного альянсу, на думку американця, стане для України остаточною точкою у захисті суверенітету перед російською федерацією.

Зазначимо, що Вільям Тейлор не лише був американським послом в Україні, а й обіймав посаду спеціального повіреного у справах США у нашій країні. Крім цього у нього в скарбничці є гарний військовий досвід — він пройшов військову академію США у Вест-Поінті, воював у В’єтнамі, а також був радником з оборони в американській місії в НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що генсек НАТО Єнс Столтенберг уже отримав офіційну заявку від України на вступ до Альянсу.

Також ми писали, що таке рішення України стало справжнім сюрпризом для політичного керівництва Америки.