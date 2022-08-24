Сколько украинцев верят в победу над россией: новый опрос

Большинство украинцев испытывают гордость за страну во время войны

Абсолютное большинство граждан Украины уверены, что полномасштабное российское нападение в страну, которое началось 24 февраля, будет успешно отражено.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг". По его данным, 93% украинцев уверены, что Украина сможет отразить нападение россии.

Около 60% отметили, что для победы в войне необходимо более длительное время: 20% считают, что необходимо больше года, 40% — полгода-год. Почти четверть оценивают необходимое для победы время до нескольких месяцев.

74% украинцев оценивают направление развития страны как правильное. Только 13% считают, что она двигается в неправильном направлении, столько же – затруднились ответить.

Главная эмоция, которую испытывают респонденты, думая об Украине – гордость (75%). Среди других – грусть (29%) и радость (26%). 10% испытывают интерес или страх.

Думая о себе, эмоции разделились в равной степени: гордость (34%), печаль (31%), заинтересованность (29%), радость (23%).

Если бы сегодня стоял выбор поддержать провозглашение Независимости, абсолютное большинство (86% однозначно и 11% скорее) сделали это. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос с 80 до 97%, а по сравнению с 2012 годом – с 62 до 97%.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 17-18 августа 2022

Ранее министр обороны рф сергей шойгу решил отличиться целым рядом заявлений об "успехах" россии в Украине.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина начала подготовку к потенциальному вторжению рф еще в декабре 2019 года.