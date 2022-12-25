Результаты соцопроса: кого поддерживают и куда больше всего донатят украинцы?

Подавляющее большинство украинцев донатили волонтерам

Около 90% украинцев сказали о том, что они поддерживают волонтеров. Более половины (59,9%) респондентов поддержку выражают в форме денежных пожертвований. А чаще (56,1%) донаты отправляют на помощь Вооруженным силам Украины. Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology, проведенного 7-14 декабря 2022 г.

Отвечая на вопрос "Поддерживали ли вы волонтеров?", 35% респондентов ответили, "да и много", еще 54,1% поддерживали, но не много. 10,9% опрошенных не поддерживали волонтеров.

Поддержка волонтеров

На вопрос о том, какая именно была эта поддержка, 59,9% респондентов ответили, что давали деньги, 19,8% — что давали другие собственные ресурсы, а 20,2% — помогали руками.

Поддержка волонтеров

Что касается направлений донатов, то более половины опрошенных (56,1%) сказали, что, имея выбор, направляли бы средства на поддержку Вооруженных сил Украины. 22,4% украинцев примерно одинаковый объем своих средств отдали бы на нужды ВСУ и поддержку пострадавших от войны. Больше в поддержку ВПЛ и других пострадавших от войны готовы донатить 6,1%, а преимущественно на нужды, не связанные непосредственно с войной — 3,4%. Не будут давать 3,7% респондентов. Затруднились ответить 8,2% опрошенных.

Поддержка волонтеров

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 7-14 декабря 2022 г. Присоединиться к онлайн-панели SunFlower Sociology и получать денежное вознаграждение за прохождение опросов можно по ссылке https://t.me/SFSociology_bot?start=xOsnO1

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества Телеграфа с компанией Active Group.

Как сообщалось, опрос социологов свидетельствует, что многие украинцы до широкомасштабного вторжения были пророссийски настроены, но война все изменила.