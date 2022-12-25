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Результати соцопитування: кого підтримують та куди найбільше донатять українці?

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Майже всі українці підтримують волонтерів
Майже всі українці підтримують волонтерів. Фото freeradio.com.ua

Переважна більшість українців донатили волонтерам

Майже 90% українців сказали про те, що вони підтримують волонтерів. Понад половина (59,9%) респондентів підтримку висловлює у формі грошових пожертв. А найчастіше (56,1%) донати відправляють на допомогу Збройним силам України. Такі дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology", проведеного 7-14 грудня 2022 р.

Відповідаючи на запитання "Чи підтримували ви волонтерів?", 35% респондентів відповіли, "так і багато", ще 54,1% — що підтримували, але не багато. 10,9% опитаних не підтримували волонтерів.

На запитання про те, якою саме була ця підтримка, 59,9% респондентів відповіли, що давали гроші, 19,8% — що давали інші власні ресурси, а 20,2% — допомагали руками.

Щодо напрямків донатів, то понад половина опитаних (56,1%) сказали, що, маючи вибір, спрямовували би кошти на підтримку Збройних сил України. 22,4% українців приблизно однаковий обсяг своїх коштів віддали би на потреби ЗСУ та на підтримку постраждалих від війни. Більше на підтримку ВПО та інших постраждалих від війни готові донатити 6,1%, а переважно на потреби, не пов'зані безпосередньо з війною — 3,4%. Не будуть давати кошти 3,7% респондентів. Не визначилися з відповіддю 8,2% опитаних.

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 7-14 грудня 2022 р. Приєднатись до онлайн-панелі SunFlower Sociology та отримувати грошову винагороду за проходження опитувань можна за посиланням https://t.me/SFSociology_bot?start=xOsnO1

Результати цього опитування публікуються в рамках співпраці "Телеграфа" з компанією "Active Group".

Як повідомлялося, опитування соціологів свідчить, що багато українців до широкомасштабного вторгнення були проросійськи налаштовані, але війна все змінила.

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