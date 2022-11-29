"Оккупанты "освободили" нас от собственного жилья": как волонтеры БУР ремонтируют дома для переселенцев

Волонтеры обустраивают в Полтаве временное жилье для людей, потерявших дом из-за войны

Волонтеры общественной организации "Строим Украину вместе" (или просто БУР — аббревиатура "Будуємо Україну разом") приступили к обустройству в Полтаве временного жилья для внутренних переселенцев. При их участии на базе педуниверситета также будет создан психолого-разгрузочный центр.

"Предыдущей жизни у меня уже не будет"

После первого прилета вражеского снаряда в квартире Кутеповых выбило окна. После третьего семейство решило выезжать из Северодонецка своим транспортом. Снесли бытовую технику в подвал многоэтажки и отправились на запад Украины. Бабушка еще несколько дней упиралась, наконец поддалась на уговоры родных.

– Теперь у нас нет своего жилья, – констатирует 21-летний Руслан Кутепов уже без каких-либо эмоций. — Некоторое время в нашей квартире жили оккупанты. Новая "власть" под предлогом ремонта оставленного жилья выбивала двери и расквартировала там российских военных. В доме сейчас срезаны батареи отопления, а наша кладовка в подвале "освобождена" от бытовой техники. Мои мама, тетя и бабушка стали беженцами в Германии и страдают от этого, особенно бабушка. Я вынужденно "путешествую" по Украине. На время останавливался в Днепре, Черновцах, Ровно, Киеве, Чернигове. Теперь вот Полтава. Понимаю, что предыдущей жизни у меня уже не будет и нужно строить что-нибудь свое.

В Полтаве Руслан живет в общежитии Полтавского государственного педагогического университета по приглашению его руководства. Но не просто так. Он — волонтер движения "Строим Украину вместе". Это общественная организация молодежного объединения "Украинская образовательная платформа", основанная еще в 2014 году и занимающаяся восстановлением жилья и зданий общественного назначения, разрушенных войной. С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов волонтеры общественного объединения начали заниматься также подготовкой временного жилья для внутренних переселенцев. Так вот, в Полтаве они взялись отремонтировать два жилых блока (в каждом по 4 комнаты) в одном из общежитий педуниверситета. Кроме того, ремонтируют аудиторию в одном из учебных корпусов, где будет организован центр психологической разгрузки для внутренне перемещенных лиц.

Руслан Кутепов из Северодонецка вынужденно "путешествовал" по Украине, сейчас живет и работает в Полтаве

Руслан присоединился к БУР в августе. До этого, говорит, работал в других строительных волонтерских объединениях, но, узнав, что БУР это еще и культурно-просветительский проект, без колебаний выбрал его.

По специальности парень автослесарь, окончил высшее техническое училище. Имея такую специальность, мог бы хорошо зарабатывать.

— Сегодня восстановление Украины намного важнее любых денег. Мы должны помочь государству возродиться заново. И кому это делать, как не молодым? — беспрекословным тоном говорит Руслан Кутепов. Он разговаривает на хорошем украинском языке, принципиально перешел на него с начала большой войны. — Я особенно остро почувствовал это, живя в общежитии для внутренне перемещенных в Ровно. Там были и люди почтенного возраста. Я видел, какие там условия и как им тяжело морально. Тогда понял, что должен приложить усилия к тому, чтобы люди, которых оккупанты "освободили" от собственного жилья, могли снова иметь свою крышу над головой.

Пройдя короткий курс обучения, молодой человек стал мастером общественной организации "Строим Украину вместе". Его задача сейчас — учить азам строительного дела волонтеров, которые присоединяются к ним на время, на личном примере. Структура ГО предусматривает волонтерство на постоянной и временной основе. В постоянной команде работают технический менеджер, который выезжает по адресам, куда его приглашают, чтобы определить объем работ, а также обеспечивает рабочих строительными материалами уже на месте; мастера; два кэмп-лидера (буквально: лагерные лидеры), которые заботятся о динамике волонтерской группы, а именно организуют процесс работы и активного отдыха; администратор, рекрутер и координатор. На сайте волонтерского движения "Строим Украину вместе" желающие оставляют свои заявки о намерении присоединиться к лагерю, рекрутер с ними связывается для согласования локации и срока работы. Затем подключается местный координатор со своей командой.

"76-летняя харьковчанка специально приехала в Стрый, чтобы подносить нам доски"

— Наши лагеря обычно продолжаются по неделе, — рассказывает коллега Руслана, 20-летний студент Национального авиационного университета, будущий геодезист Алексей Ваньчук. — То есть человек выбирает достаточно небольшой промежуток времени, которым он может пожертвовать, посвятив себя волонтерству, и включается в работу. Обычно это студенты, молодые ребята, но бывает, и люди с опытом, которым за 40, 50 лет. Самым уважаемым волонтером, работавшим с нами, была пани Евгения из Харькова. Ей 76 лет. Она специально приехала в Стрый, где мы делали деревянные кровати для внутренних переселенцев. И так бодро носила доски, что мы просто диву давались.

К нашим лагерям обязательно всегда присоединяются и местные небезразличные граждане, переселенцы. После недели работ их сменяют другие, и так, пока заказ не будет выполнен. Кто-то остается на несколько сроков.

Мастер волонтерской организации, студент НАУ Алексей Ваньчук с 15 лет помогал отцу на стройке, поэтому для него ничего сложного в ремонтных работах нет

С тех пор, как ребята работают в одной команде, они вместе с другими участвовали в восстановлении домов для ВПЛ в поселке Демидовцы Ровенской области и помещении сельского совета в Ивановке на Черниговщине, которая была под оккупацией. В Коломне на Ивано-Франковщине обустраивали помещение бывшего детсада для проживания внутренних переселенцев.

Алексей говорит, что посильными строительными работами занимается с 15 лет – работал на стройках вместе с отцом. У Руслана мама маляр-штукатур, он также имеет опыт малярно-штукатурных работ. Тех, кто раньше не имел никаких строительных навыков, ребята учат по ходу дела.

— Мы не реализуем слишком сложные задачи, — рассказывает Алексей. – Снимать шпателем старую побелку — это нетрудно, обивать старую штукатурку тоже просто. Выносить строительный мусор может каждый. Шпаклевать, штукатурить, красить, натягивать подвесные потолки "Армстронг", клеить обои, устанавливать гипсокартонные перегородки – все это не требует особых навыков. Да и мастера всегда рядом – покажут, помогут. Респираторы, защитные очки и перчатки волонтерам выдаем.

Мы начинаем разговор с ребятами в бывшей аудитории, которая через несколько недель станет центром психологической разгрузки. Пока здесь много пыли и мусора — идет демонтаж и подготовка к реставрационным работам.

- Здесь установим шведскую стенку, — показывает Алексей на глухую стену. — Вот здесь будет гипсокартонный перестенок (очерчивает рукой пространство). В будущем, как нам сказали в педуниверситете, во вновь созданном психолого-разгрузочном центре будут проходить тематические собрания, совместные просмотры кинофильмов, будет действовать коворкинг. Переселенцы получат психологическую помощь, а еще смогут оставлять своих детей под опеку специалистов, пока будут решать какие-то свои неотложные взрослые дела.

"Люди, которые из-за войны потеряли свои дома, должны жить в хороших условиях"

Далее переходим на другой объект – в студенческое общежитие. В одном из блоков на четвертом этаже хозяйничают БУРовцы, освобождая стены и потолок от старых обоев и побелки.

— Сегодня заканчивается мой первый семидневный лагерь, — не слезая с запыленного белым мелом стола, говорит Александра — будущая специалистка международных отношений, а пока студентка Киево-Могилянской академии. — Но мне так здесь понравилось, что после двухдневного перерыва (съезжу к родителям в Белую Церковь) я снова сюда вернусь. Здесь такая приятная атмосфера, которая не отпускает.

Студентка Киево-Могилянской академии Александра решила остаться на второй заезд

Студентки Полтавского педуниверситета Вика и Марина – одна из Решетиловки, другая из Шишек – тоже говорят, что с удовольствием продолжат волонтерить. Обучение онлайн этому способствует.

Студентки Полтавского педуниверситета Виктория и Марина охотно присоединились к реставрации жилых комнат в общежитии

— На первый заезд в Полтаву в лагерь записалось всего шесть добровольцев — из Киева, Львова, Сум, Херсона, — рассказывает кемп-лидер Ангелина Щербик. — Уже на месте присоединились еще несколько человек. Зато на следующей неделе их будет около двух десятков. Это люди, стремящиеся отстраивать Украину. В общей сложности проведем в Полтаве три заезда. Закончив работы, возьмем перерыв до весны. А дальше я лично, скорее всего, вернусь в родной Херсон, где находится моя семья. Там работы всем хватит.

«Волонтерское движение формирует новое поколение украинцев, готовых брать на себя ответственность за окружающий мир», — говорит кемп-лидер Ангелина Щербик

Ангелина Щербик – недавняя выпускница Херсонского государственного университета, по специальности филолог-психолог. Она убеждена: люди, которые из-за войны потеряли свои дома, должны жить в хороших условиях, потому что плохие прибавляют стресса, отбивают желание что-либо менять в своей жизни.

Вместе с командой она работала в Вознесенске Николаевской области, где восстанавливали поврежденные крыши домов, в деоккупированных селах Ивановка и Новоселовка Черниговской области, где ремонтировали поселковый совет и ФАП.

Девушка коротко рассказывает историю возникновения движения "Строим Украину вместе":

— В 2014 году четверо парней-энтузиастов из Львова приехали в только что освобожденный от оккупантов Краматорск посмотреть, чем они могут помочь пострадавшим в разрушенном городе, в котором у них был знакомый со времен Майдана. В результате вместе с местными отремонтировали 25 квартир в самой поврежденной многоэтажке. Со временем проект перерос в волонтерское движение по всей стране, которое формирует новое поколение украинцев, готовых брать на себя ответственность за окружающий мир. За эти годы проведено более сотни лагерей, вовлечено в волонтерство почти 5 тысяч молодых людей из Украины и разных уголков мира. Один из девизов БУРовцев — "Строим стены помещений, но разрушаем стены между людьми".

На ремонтные работы волонтеры привлекают благотворительные взносы, гранты, деньги местных предпринимателей.

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