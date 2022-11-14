Более 2,4 млн украинцев потеряли дом: что с обещанным жильем от государства?

Оккупанты продолжают разрушать гражданские объекты

Из-за агрессии россии миллионы граждан потеряли крышу над головой. В результате многочисленных ракетных обстрелов количество заявок о возмещении жилья через Дию приблизилось к 300 тысячам. Сразу после полномасштабного вторжения россии президент Украины принял важное политическое решение — все разрушенное жилье должно быть восстановлено и компенсировано. Власти обещали построить для переселенцев тысячи квартир за полгода. Впрочем, первоначальный план "большого строительства" не был реализован. Сегодня "Телеграф" предлагает разобраться, в чем причина этой задержки и когда ожидать возмещение жилья.

Сколько гражданского жилья уничтожили оккупанты?

По предварительным подсчетам аналитиков, на которые опирается Министерство развития общин и территорий, более 2,4 миллионов украинцев проживали в разрушенном или существенно поврежденном жилье. Поскольку в нынешних условиях очень трудно посчитать реальные цифры, то данные не полностью фактичны и окончательны.

По сведениям областных военных администраций по состоянию на 18 октября, среди поврежденных объектов недвижимости значительная часть имеет степень разрушения более 50%. Учитывая только те территории, где возможны подсчеты.

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, только на 6 месяц большой войны более 3,5 миллиона человек потеряли собственное жилье. В целом войска России атаковали гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные. Больше всего от обстрелов страдает инфраструктура прифронтовых городов.

Что обещали сделать?

В апреле заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который был куратором "Большого строительства" и сейчас координирует процессы восстановления инфраструктуры, заявил, что власти к зиме 2022 года обеспечат жильем тех, кто в этом больше нуждается. План заключался в подготовке 53,4 тыс. квартир для 186 тыс. украинцев.

"Наша задача – жилье для перемещенных лиц. Мы построим для них не какие-то модульные временные сооружения, а нормальные дома в 10 регионах. Мы выбрали проекты, которые можно воплотить за три месяца. Это будут именно квартиры – в большинстве двухкомнатные. После того как мы восстановим дома переселенцев в городах, где они жили до войны, – они переедут, а эти квартиры будут отданы военным и всем остальным, кто стоял в очередях." — комментировал тогда Тимошенко.

Финансирование должно было проводиться из государственного бюджета, а общая сумма расходов на реализацию плана в 2022 году должна была составить 65,9 млрд гривен. Впрочем, позже стало ясно, что средств у государства не хватает. Ведь дефицит общего фонда нашей страны составляет 493,4 млрд. грн., в том числе общего фонда – 495,3 млрд. грн.

В августе Тимошенко представил программу восстановления жилья западным политикам и дипломатам в рамках Fast Recovery Plan. Об этом он сообщил в своем Telegram.

По плану Офиса президента теперь средства на строительство жилья для внутриперемещенных лиц должны поступать от стран-партнеров. Пока регулярно проводятся встречи для обсуждения плана, но о четких сроках строительства пока речь не шла.

"Продолжается наша работа по привлечению партнеров к проектам восстановления разрушенной инфраструктуры в Украине. У нас есть общий план восстановления, а также региональные планы. Кроме того, предусмотрели, что заинтересованные страны могут участвовать в восстановлении конкретных объектов, например, школ." — Отчитывается Кирилл Тимошенко.

Впрочем, реализовать планы будет крайне тяжело, даже при финансировании. Киевская ОВА рассчитывала, что себестоимость квадратного метра типичного дома на три комнаты площадью 90 кв. м не будет превышать 14000 грн. Но минимальная себестоимость по имеющемуся курсу доллара – не менее 25 000 грн за кв. м. Об этом рассказали в Конфедерации строителей Украины.

Еще одна преграда – бюрократия. Местные власти не имеют права финансировать проекты нового строительства, поскольку их не пропускает казначейство, говорит Вадим Табакера, заместитель директора департамента экономической политики Львовской ОГА.

Директор строительной компании "Сервус" Олег Акимов в интервью Forbes говорит, что по этой причине он не получил подписку за проект строительства двухэтажного дома на 12 квартир для переселенцев в Дрогобыче. Компания продолжает строить дом, но не принимается за новые проекты, пока проблема не будет решена.

Еще 1 апреля депутаты приняли в первом чтении законопроект о государственной компенсации за утраченное или поврежденное недвижимое имущество во время войны. Все шаги – от подачи заявления до выбора жилья можно сделать через приложение или портал Дия. Приоритетное право на получение компенсации имеют многодетные семьи, лица с инвалидностью I и II групп, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, ветераны войны. Для остальных граждан компенсация будет предоставляться в порядке очередности.

Проект предусматривает два варианта компенсаций за поврежденное жилье:

не подлежит восстановлению – финансируется новое строительство;

подлежит восстановлению – владельцу предоставляются средства для восстановления или финансируются необходимые строительные работы.

Среди источников финансирования восстановления – международная донорская помощь, конфискованные активы, а в перспективе – репарации от рф, говорит заместительница председателя парламентского Комитета по вопросам местного самоуправления и регионального развития Елена Шуляк.

Что успели отстроить или купить?

В апреле правительство приняло постановление, которым разрешило строить или покупать жилье для ВПЛ. Распоряжаться средствами для этих целей было поручено Минрегиону. А для получения денег, общины должны были выделить свободный земельный участок.

Местные администрации не заставили себя ждать. Таким образом, в общинах Буковины определили более 60-ти участков площадью 200 га. В Полтаве утвердили три земельных участка общей площадью 11,5 га земли. В Кировоградской области выделили 179 га для строительства двадцати пятиэтажек на две тысячи квартир. Львовская облгосадминистрация утвердила строительную программу для ВПЛ на сумму 50 миллионов гривен. Под строительство нового жилья выделено 95 участков, из них 20 имеют необходимые коммуникации.

Выделенная земля под строительство в Полтаве

В октябре Киевский городской совет выделил 2 млрд грн департаменту строительства и жилищного обеспечения КГГА и коммунальному предприятию "Финансовая компания "Жилье-инвест". Эти деньги пойдут на приобретение 1 тыс. квартир, которые будут сдаваться в аренду переселенцам.

В то же время, по мнению опрошенных экспертов, тысячи квартир будет мало, а то есть проблема не будет решена.

"Вопросов к программе, которая должна решить проблему переселенцев, действительно много. Нет требований к жилью, саму программу также не представляют. Волнует и отсутствие механизмов расчета арендной платы. Если город планирует купить тысячу квартир за 2 млрд грн, то средняя стоимость апартаментов будет составлять $50 000. За такие деньги в Киеве можно приобрести разве что однокомнатную квартиру.", — признает старший партнер адвокатской компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец.

Смущает и вопрос распределения таких квартир, что может оказаться непрозрачным. Как определить, кому отдать предпочтение, а есть кому муниципальная квартира нужнее? Это могут быть люди, потерявшие работу и жилье или многодетные семьи.

Возможность получить временное жилье для ВПЛ

Чтобы хотя бы частично обеспечить украинцев временным жильем, государство устанавливает модульные городки, рассчитанные на проживание до одного года. Часть из них бесплатно передала Польша.

Часть переселенцев была расселена в сети санаториев. Всего в Украине примерно 200 таких заведений, способных принять более 30 000 человек.

Модульный городок во Львовской области

В целом сеть польских модульных городков и санаториев позволит приютить около 40 000 украинцев, то есть примерно 1,5% от потребности. Еще часть домов строится средствами меценатов.

За счет благотворителей реализуются проекты во Львовской области. В селе Бортятин Яворивского района построили модульный городок для 40 человек с расширением на 240 человек. Проект профинансировали доноры из Австралии, Новой Зеландии и США.

Некоторые переселенцы самостоятельно решают проблему, арендуя жилье, покупая новое или переезжая к родственникам. Кроме того, в марте была введена социальная программа "Убежище". В ее рамках лица, бесплатно приютившие ВПЛ с временно оккупированных территорий, получают 450 грн в месяц за человека. В отопительный сезон выплата удваивается.

К концу октября в рамках данной программы удалось разместить 682,3 тыс. внутриперемещенных лиц. Ранее компенсация за убежище ВПЛ предоставлялась за средства госбюджета и международных благотворительных организаций. С 1 октября программа финансируется только Обществом красного креста в Украине.

Но существует категория внутренних переселенцев, которым так и не удалось найти где жить. Такими людьми занимается государство. В настоящее время властями разработан механизм предоставления бесплатного временного дома. По данным Минрегиона, к концу октября удалось организовать 163 тыс. мест, в которых временно разместили 1,69 млн. украинцев. Речь идет о помещениях государственной, коммунальной и частной собственности.

Для получения жилья на определенный срок нужно встать на учет, обратившись в местный центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты населения. В случае отсутствия такого центра на территории, где человек проживает, нужно обратиться в соответствующую военно-гражданскую администрацию.

Инициатива волонтеров, которые восстанавливают разрушенное жилье, ищут убежище

Полномасштабная война заставила многих оказаться в трудной ситуации. Кроме помощи государства, на помощь пришли волонтеры. Следовательно, сотни тысяч людей присоединились к волонтерскому движению: помогают в гуманитарных штабах, плетут маскировочные сетки, закупают амуницию и т.д.

Добровольцы из Украины разбирают завалы разрушенных домов и дают возможность людям возвращаться в свои дома. Одна из таких организаций является БУР ("Строим Украину вместе"). Это молодежное движение, существующее уже 8 лет. Волонтеры ремонтируют заброшенные парки, дворики, жилье для нуждающихся. А также восстанавливают то, что разрушила война и обустраивают дома для переселенцев. Сейчас они ремонтируют общежитие медицинского колледжа, в которое попала ракета. Присоединиться или обратиться к ним может каждый, написав на их сайт.

Еще одним благотворительным фондом является "YOUkraine — Ты страна". Участники регулярно устраивают собрание, помогают найти жилье в Украине или с переездом за границу, реализуют проекты по строительству и многое другое. Недавно они обнаружили дом для многодетной семьи из Мариуполя. У Давыдовых 10 детей, их жилье разрушено, а отец на фронте.

"У них есть один собственный ребенок и они взяли еще 9 детей на воспитание. И мне хотелось, чтобы они имели условия лучше, чем имели до того", — рассказывает основатель и глава БФ "YOUkraine — Ты есть страна" Даниил Холявко.

В целом украинцы могут найти убежище как в Украине, так и за рубежом благодаря многочисленным организациям и приложениям, созданным на волонтерских началах. Вы можете найти благотворительную организацию в своем городе по запросам в интернете. Кроме того, следует опубликовать свое обращение в сети и попросить о распространении.