Инвесторов жилья ожидают неприятности – застройщики рассказали, чего ждать рынку

Желающие заработать на инвестициях в жилье украинцы не смогут этого сделать, во всяком случае пока

Порядка 70% украинских новостроек могут вступить в эксплуатацию как минимум на год позже, а то и еще дольше. Об этом "Телеграфу" рассказал Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development. По его словам это коснется в основном объектов, которые до 24 февраля были готовы примерно на 30-60%.

При этом примерно 1/3 недостроев, готовых к 24 февраля на 80% и выше, застройщикам удалось сдать в эксплуатацию уже в условиях войны.

Проблемам со сдачей жилья в срок способствуют два фактора:

падение спроса на жилье фактически до нуля;

невозможность их достройки по объективным причинам из-за роста себестоимости строительства, нарушении логистических цепочек, дефицит стройматериалов из-за разрушений предприятий-производителей, отключение электроэнергии.

В целом по словам эксперта, каких-то особых прогнозов до окончания войны делать не стоит, но позитивных тенденций на рынке до победы не будет.

Изменить ситуацию могла бы комплексная государственная программа поддержки, в которую бы вошла выдача государственных кредитов, развитие ипотечной программы, инвестиции в производство стройматериалов, компенсация разрушенного жилья, реконструкция устаревшего и другое.

Тем временем из-за вступления в силу закона, дополняющего Налоговый кодекс Украины, в стране снова ожидается рост цен на жилье уже в ноябре.