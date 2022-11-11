Інвесторів житла чекають неприємності – забудовники розповіли, чого чекати на ринку

Охочі заробити на інвестиціях у житло українці не зможуть цього зробити, принаймні поки що

Близько 70% українських новобудов можуть вступити в експлуатацію як мінімум на рік пізніше, а то ще довше. Про це "Телеграфу" розповів Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development. За його словами, це торкнеться в основному об’єктів, які до 24 лютого були готові приблизно на 30-60%.

При цьому приблизно 1/3 недобудови, готові до 24 лютого на 80% і вище, забудовникам вдалося здати в експлуатацію вже в умовах війни.

Проблемам зі здаванням житла вчасно сприяють два фактори:

падіння попиту на житло практично до нуля;

неможливість їх добудови з об’єктивних причин через зростання собівартості будівництва, порушення логістичних ланцюжків, дефіцит будматеріалів через руйнування підприємств-виробників, відключення електроенергії.

Загалом, за словами експерта, якихось особливих прогнозів до закінчення війни робити не варто, але позитивних тенденцій на ринку до перемоги не буде.

Змінити ситуацію могла б комплексна державна програма підтримки, до якої ввійшла б видача державних кредитів, розвиток іпотечної програми, інвестиції у виробництво будматеріалів, компенсація зруйнованого житла, реконструкція застарілого та інше.

Тим часом через набрання чинності законом, який доповнює Податковий кодекс України, в країні знову очікується зростання цін на житло вже в листопаді.