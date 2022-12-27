Чи хочуть українці назад у СРСР: соціологи відповіли

Навіть серед старшого покоління більшість не хочуть відновлення Радянського Союзу

Соціологи з’ясували, як українці змінили ставлення до СРСР за останні десятиліття. Нове опитування проводилося з 22 вересня до 1 жовтня 2022 року.

Як повідомляється на офіційному сайті Центру Разумкова, соціологічна служба якого провела нове дослідження, громадяни України повідомили, як вони тепер ставляться до СРСР, а соціологи порівняли відповіді із отриманими у попередні роки.

Так, за даними соціологів, якщо 2000 року лише трохи більше половини (53%) респондентів однозначно відповідали, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу, то 2021 року частка таких становила вже 69%, за даними останнього опитування (2022 року) — 87%. Однозначно хочуть відновлення СРСР лише 3% опитаних (2000 року таких було 19%, 2021 року — 10%), ще 11% відповіли "так, але я розумію, що в сучасних умовах це нереально" (2000 р. — 28, 5%, у 2021 році — 21.

У матеріалі йдеться, що у всіх регіонах противники відновлення СРСР становлять переважну більшість, але частка тих, хто не хотів би відновлення СРСР, на Півдні та Сході країни (72% та 81%) дещо нижчий, ніж на Заході (93%) та в Центрі (89%).

Навіть серед представників старшої вікової групи ті, хто не хотів би відновлення Радянського Союзу, становлять переважну більшість (74,5%), а серед тих, кому менше 30 років, ця частка зростає до 95%. Серед тих, хто в сім’ї говорить російською мовою, ця частка становить 79%, серед тих, хто розмовляє українською, — 90%», — передають соціологи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, згідно з опитуваннями соціологів, багато українців до широкомасштабного вторгнення були проросійськи налаштовані, але війна все змінила.

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