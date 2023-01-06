Украина поднялась в рейтинге армий мира: россия все еще "вторая", но есть нюанс

Индекс силы (PowerIndex) Украины составляет 0,2516

Украинская армия, храбро сражающаяся с российскими оккупантами, заняла 15 место среди 145 стран согласно рейтингу международной компании Global Firepower. В 2022 году ВСУ занимали в данном рейтинге 22 место.

В 2023 году Индекс силы (PowerIndex) Украины составляет 0,2516. Идеальной считается оценка в 0,0000. Рядом с Украиной заняли места Египет (14 место) и Австралия (16 место) Об этом сообщили на официальной странице компании.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от россии, она увеличила свой индекс GFP за текущий год в результате ее реакции, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада и введения новых ключевых категорий, которые улучшают ее общее место в списке. 2023 год станет критическим в направлении кровавого российско-украинского конфликта", – подчеркнули в организации.

В то же время армия россии сохранила второе место в рейтинге. Хотя в Global Firepower отметили, что "российско-украинская война показала ключевые ограничения военного потенциала" россии, несмотря на количество ее жилой силы, а также материальное превосходство над Украиной.

Стоит добавить, что первая десятка в рейтинге выглядит следующим образом:

США россия Китай Индия Великобритания Южная Корея Пакистан Япония Франция Италия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Киев признан почетным лучшим городом мира в 2023 году. Столица Украины получила статус за стойкость и мужество.