Війна — день 317: окупанти обіцяють "різдвяну тишу", але ЗСУ готові до всього

Оперативно про головне 6 січня

Повномасштабна війна між росією та Україною триває 317 день. Продовжуються запеклі бої та вибухи на складах боєприпасів окупантів. путін нахабно оголосив "режим припинення вогню" у різдвяні свята, на що у Зеленського йому запропонували "залишити це лицемірство собі". Ймовірно, противник сподівається перегрупувати сили та зміцнити позиції, проте українська армія готова дати відсіч ворогові будь-якої миті. Тим більше, що союзники України посилюють підтримку ЗСУ: незабаром Німеччина передасть нам ЗРК Patriot і БТР Marder.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

З даними за 3 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 314: росія втрачає все більше окупантів і готує новий удар

Про те, що відбувалося 4 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 315: росіяни обстрілюють мирні міста і "по своїх трупах" наступають на Бахмут

Інформація за 5 січня доступна у зведенні: Війна — день 316: ЗСУ знищують склади окупантів, а росіяни готуються до нового ракетного удару