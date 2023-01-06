Пропаганда росії не спрацьовує: українцям поставили три перевірочні запитання

КМІС провів нове опитування серед українців

Росіяни активно продовжують вести інформаційну війну проти України, запускаючи різні безглузді фейки і намагаючись посіяти проросійські наративи серед населення. Однак згідно з новим дослідженням соціологів, більшість українців не піддається впливу російської пропаганди.

У вересні Київський міжнародний інститут соціології вивчав, наскільки українці сприйнятливі до наративів розколу, а до кінця 2022 року провели повторне опитування, щоб порівняти результати. Респондентам було поставлено питання щодо трьох особливо серйозних (за можливими деструктивними наслідками) наративів для відстеження динаміки:

Існує серйозний конфлікт між політичним та військовим керівництвом України;

Влада України готова піти на неприйнятні компроміси з росією;

Захід втомився від України та хоче, щоб Україна домовлялася з росією.

Так, згідно з результатами опитування, порівняно з вереснем у грудні знизилася кількість українців, які вважають, що між політичним та військовим керівництвом існує серйозний конфлікт. Раніше було 14%, а зараз – 10%. Водночас побільшало тих, хто переконаний, що політичне керівництво України та військове командування діють злагоджено як одна команда із метою перемогти у війні (з 71% до 77%).

Результати опитування. Фото — КМІС

Дещо більше стало людей, які вважають, що влада готова піти на неприйнятні компроміси з росією (з 5% до 7%). Водночас переважна частина українців залишилася при протилежній думці (84%, а у вересні було 87%).

Результати опитування. Фото — КМІС

Водночас лише 15% вірять у те, що Захід втомлюється від України та хоче, щоб наша країна вела переговори з росією. Відсоток не змінився із вересня. Однак побільшало тих, хто вважає, що Захід продовжить надавати допомогу і надалі й очікує завершення війни на прийнятних умовах для України. З вересня по грудень результати змінилися в такий спосіб — з 73% до 76%

Результати опитування. Фото — КМІС

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що соціологи Центру Разумкова провели опитування українців і з’ясували, чи хочуть вони повернутися назад СРСР.