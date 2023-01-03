“В Україні не вистачає запасів крові”: МОЗ висміяло фейк від роспропаганди

В умовах воєнного стану донори повинні стабільно здавати кров, щоб поповнювати запаси

Система донорів та здавання крові в Україні збудована так, щоб у лікарнях та на станціях переливання крові завжди були запаси її та компонентів. Однак російська пропаганда намагається розігнати неправдиву інформацію про те, що в лікарнях гостра нестача крові.

У МОЗ розвінчали черговий фейк від росіян.

У деяких російських пабликах з’являється інформація про те, що в українських лікарнях нібито спостерігається критична нестача крові та її компонентів. Щоб заповнити запаси, вимагають сдавати кров навіть школярів.

Іноді фейк просочується і в українські ЗМІ. Однак ця інформація не відповідає дійсності, її спростували міжнародні фактчекери.

"В Україні збудовано системне планове донорство, яке дозволяє забезпечити стабільні запаси крові та її компонентів. …За період повномасштабного вторгнення російської федерації Україна не зверталася за компонентами крові до закордонних партнерів, оскільки критичних ситуацій із нестачею крові не виникало", — йдеться у повідомленні.

З початку війни справді зріс попит на кров та її компоненти через те, що зросла кількість поранених. Але українці активно приєдналися до добровільної здачі крові та активно відгукуються на всі заклики волонтерів та місцевої влади. У МОЗ наголосили, що українців не змушують здавати кров, тим більше дітей — це суто добровільна справа кожного.

Координацією доставки запасів крові та її компонентів із інших регіонів займається спеціалізована державна установа "Український центр трансплант-координації".

Щоб запаси крові та її компонентів були стабільними, краще, коли донори приходять постійно, а не у разі надзвичайної ситуації чи після закликів волонтерів.

"В умовах воєнного стану стійке забезпечення донорською кров’ю є однією з умов забезпечення обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки", — зазначили у міністерстві.

Українцям нагадали, що донором крові може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог: маса тіла не менше 50 кг та відсутність протипоказань до донорства (про протипоказання докладно можна прочитати за посиланням ).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці зможуть дати згоду на посмертне донорство через додаток "Дія".