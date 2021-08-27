Українці зможуть дати згоду на посмертне донорство через додаток "Дія"

В "Дії" може з’явитися незвичайна функція.

МОЗ разом з Мінціфрой працюють над розширенням функціоналу додатка "Дія". Зокрема, скоро українцям дадуть можливість надати згоду на використання свого тіла для донорства органів після смерті.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Укрінформу".

"Там (в "Дії ", — ред.) має з’явитися розділ, в якому кожен, хто прийме рішення про вищу прояву жертовності, зможе при житті залишити заяву про згоду стати донором після смерті", — розповів він.

Він зазначив, що це дуже складна робота, оскільки заяву цієї людини ніхто, навіть лікарі, не повинен бачити, поки вона жива.

З іншого боку, ця заява має стати доступною в разі констатації смерті мозку.

Ляшко додав, що після того, як технічна сторона проекту буде реалізована, в Україні запустять кампанію з популяризації донорства.

Як повідомлялося раніше, в додатку "Дія" на iOS вже можна отримати сертифікат вакцинації від COVID-19.