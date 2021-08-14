В скором времени э-паспорта приравняют к бумажным: заявление главы Минцифры Федорова

В Украине назвали дату, когда все электронные паспорта автоматически приравняются к бумажным и пластиковым - нововведение вступит в силу с 23 августа.

Об этом "Факты ICTV" в пятницу, 13 августа, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Закон №1368-ІХ о приравнивании электронных паспортов к бумажным в Верховной Раде приняли еще 30 марта 2021 года, но начнет действовать он только 23 августа.

Теперь электронные паспорта будут принимать все без исключения поставщики услуг в Украине – как государственные, так и частные.