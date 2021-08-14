В скором времени э-паспорта приравняют к бумажным: заявление главы Минцифры Федорова

В Украине назвали дату, когда все электронные паспорта автоматически приравняются к бумажным и пластиковым - нововведение вступит в силу с 23 августа.
Об этом "Факты ICTV" в пятницу, 13 августа, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Закон №1368-ІХ о приравнивании электронных паспортов к бумажным в Верховной Раде приняли еще 30 марта 2021 года, но начнет действовать он только 23 августа.
Теперь электронные паспорта будут принимать все без исключения поставщики услуг в Украине – как государственные, так и частные.
По словам главы Минцифры, Украина смогла сделать это первой среди всех стран мира.
"За электронными документами будущее... Cейчас у нас 11-12 млн пользователей. И это чуть больше, чем за год. Это очень мощные цифры. В целом государственными услугами онлайн украинцы начали пользоваться в четыре раза больше" - говорит Федоров.
Как заявляет глава Минцифры, электронный паспорт планируют прикреплять в приложение "Дия".
Ранее "Телеграф" сообщал, что в ЕС завершили техническую проверку наших COVID сертификатов в приложении "Дия" и высоко оценили реализацию.
Напоминаем, что Россия раздает паспорта жителям так называемых "ЛНР" и "ДНР".