Украинские COVID-сертификаты доступны для iOS - как его получить (фото)
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Пользователям смартфонов на ОС Android они пока не доступны
Украинские COVID-сертификаты доступны пользователям у которых смартфоны на операционной системе iOS.
Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации.
По словам чиновников, чтобы получить свой сертификат про вакцинацию, необходимо обновить программное обеспечение приложения "Дия" до версии 3.0.12. Отдельно обращаем внимание — для тех, кто ранее регистрировался на бета-тестирование необходима другая процедура. Сначала тестовую версию приложения "Дия" нужно полностью удалить, а затем установить заново новую версию.
"Телеграф" провел эксперимент — сертификат действительно стал доступен в новой версии приложения.
Смотрите все этапы в галерее. Раздел с сертификатами стал доступен:
- нажимаете на него
- выбираете тип сертификата
- даете информированное согласие
- проходите подтверждение личности.
Отметим, что украинские COVID-сертификаты доступны в международном и внутреннем варианте. Напомним, международный сертификат дает возможность выезжать за границу без дополнительного тестирования в часть стран.
Ранее "Телеграф" писал, что информация о сделанных вакцинах поступает в приложение из электронной системы здоровья Украины.
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