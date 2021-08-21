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Украинские COVID-сертификаты доступны для iOS - как его получить (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
148
Украинские COVID-сертификаты доступны для iOS - как его получить (фото) Новость обновлена 21 августа 2021, 14:49
Сертификаты появились в приложении

Пользователям смартфонов на ОС Android они пока не доступны

Украинские COVID-сертификаты доступны пользователям у которых смартфоны на операционной системе iOS.

Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации.

По словам чиновников, чтобы получить свой сертификат про вакцинацию, необходимо обновить программное обеспечение приложения "Дия" до версии 3.0.12. Отдельно обращаем внимание — для тех, кто ранее регистрировался на бета-тестирование необходима другая процедура. Сначала тестовую версию приложения "Дия" нужно полностью удалить, а затем установить заново новую версию.

"Телеграф" провел эксперимент — сертификат действительно стал доступен в новой версии приложения.

Смотрите все этапы в галерее. Раздел с сертификатами стал доступен:

  • нажимаете на него
  • выбираете тип сертификата
  • даете информированное согласие
  • проходите подтверждение личности.

Отметим, что украинские COVID-сертификаты доступны в международном и внутреннем варианте. Напомним, международный сертификат дает возможность выезжать за границу без дополнительного тестирования в часть стран.

Ранее "Телеграф" писал, что информация о сделанных вакцинах поступает в приложение из электронной системы здоровья Украины.

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