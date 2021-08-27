Украинцы смогут дать согласие на посмертное донорство через приложение "Дия"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 17
В "Дие" может появиться необычная функция.
Минздрав вместе с Минцифрой работают над расширением функционала приложения "Дия". В частности, скоро украинцам дадут возможность предоставить согласие на использование своего тела для донорства органов после смерти.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Укринформу".
"Там (в "Дие", — ред.) должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о высшем проявлении жертвенности, сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти", — рассказал он.
Он отметил, что это очень сложная работа, поскольку заявление этого человека никто, даже врачи, не должен видеть, пока он жив.
С другой стороны, это заявление должно стать доступным в случае констатации смерти мозга.
Ляшко добавил, что после того, как техническая сторона проекта будет реализована, в Украине запустят кампанию по популяризации донорства.
Как сообщалось ранее, в приложении "Дия" на iOS уже можно получить сертификат вакцинации от COVID-19.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-