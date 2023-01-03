Війна — день 314: окупанти наступають на Бахмутському напрямку і готуються до нових ударів по містах

Оперативно про головне 3 січня

Повномасштабне вторгнення росії до України триває вже 314 днів. Росіяни продовжують наступ на Бахмутському напрямку, а також намагаються покращити своє становище на лінії Сватово-Кремінна, ЗСУ тим часом тиснуть окупантів на півдні України. Водночас загарбники продовжують обстрілювати об’єкти громадянської інфраструктури, незабаром можуть завдати чергового ракетного удару і продовжують масоване використання ударних дронів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти обстріляли Донецьку область. Під ударами опинилися Краматорськ та Дружківка

00:00 У мережі з’явилася інформація про те, що ЗСУ знищили великий склад боєприпасів окупантів біля Сватового.

З даними за 31 грудня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 311: ЗСУ досягли успіху на Луганщині, а росіяни продовжують тероризувати мирних українців".

Про те, що відбувалося 1 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 312: ворог продовжує обстріли, але українці мають намір боротися до Перемоги .

Інформація за 2 січня доступна у зведенні : Війна — день 313: окупанти сповільнилися на фронті, але тероризують українців дронами .