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Ердоган проведе переговори із Зеленським та путіним: названо дату

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Президент Туреччини Реджеп Ердоган Новина оновлена 03 січня 2023, 21:30
Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото Відкриті джерела

Лідери трьох країн поговорять телефоном 4 січня

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який раніше розкритикував росію за невиконання домовленостей в Іраку, зателефонує президентам росії та України. Деталі переговорів не повідомляються.

Інформацією поділилося турецьке видання Hurriyet із посиланням на представника президента Ібрагіма Каліна.

Телефонна розмова з Володимиром Зеленським та володимиром путіним відбудеться у середу, 4 грудня. Тема розмов та подробиці не повідомляються.

У Кремлі вже підтвердили запланований на завтра дзвінок Реджепа Ердогана.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Еммануель Макрон знову заговорив про гарантії безпеки для росії, незважаючи на обстріл України.

Теги:
#Володимир Путін #Тайіп Ердоган #Телефонна розмова #Володомр зеленский