Ердоган проведе переговори із Зеленським та путіним: названо дату

Лідери трьох країн поговорять телефоном 4 січня

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який раніше розкритикував росію за невиконання домовленостей в Іраку, зателефонує президентам росії та України. Деталі переговорів не повідомляються.

Інформацією поділилося турецьке видання Hurriyet із посиланням на представника президента Ібрагіма Каліна.

Телефонна розмова з Володимиром Зеленським та володимиром путіним відбудеться у середу, 4 грудня. Тема розмов та подробиці не повідомляються.

У Кремлі вже підтвердили запланований на завтра дзвінок Реджепа Ердогана.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Еммануель Макрон знову заговорив про гарантії безпеки для росії, незважаючи на обстріл України.