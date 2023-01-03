Ердоган проведе переговори із Зеленським та путіним: названо дату
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Лідери трьох країн поговорять телефоном 4 січня
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який раніше розкритикував росію за невиконання домовленостей в Іраку, зателефонує президентам росії та України. Деталі переговорів не повідомляються.
Інформацією поділилося турецьке видання Hurriyet із посиланням на представника президента Ібрагіма Каліна.
Телефонна розмова з Володимиром Зеленським та володимиром путіним відбудеться у середу, 4 грудня. Тема розмов та подробиці не повідомляються.
У Кремлі вже підтвердили запланований на завтра дзвінок Реджепа Ердогана.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Еммануель Макрон знову заговорив про гарантії безпеки для росії, незважаючи на обстріл України.