Через росію: Макрон зробив неприємну для України заяву

Президент Франції знову заговорив про гарантії безпеки для Росії

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із заявою з приводу вступу України до НАТО. На його думку, членство нашої країни у Північноатлантичному альянсі у кремлі розцінюватимуть "як конфронтацію".

Як пише видання Le Figaro, з посиланням на заяви французького президента, Макрон вважає, що вступ України до НАТО є малоймовірним сценарієм, але виступає за гарантування безпеки нашій країні.

"З цією росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО — що не є найімовірнішим сценарієм — чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим більше, що вона зазнала агресії з боку Росії", — передає видання слова Макрона.

Водночас президент Франції заявив, що гарантії безпеки потрібні і самій росії.

"В кінці потрібно всім сідати за стіл переговорів... І я не хочу, щоб у майбутньому переговори вели лише Китай та Туреччина", — каже Макрон.

Варто зазначити, що Макрон вже не вперше говорить про необхідність надання гарантій безпеки Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Макрон продовжує підтримувати ідею продовження діалогу із російським лідером.

Також ми повідомляли про те, які питання обговорив Зеленський з Макроном та Байденом під час телефонної розмови.